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Haberler Galeri 1998 1999 2005 2009 sigorta girişi olan yaşadı! 3600 4500 5400 primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

1998 1999 2005 2009 sigorta girişi olan yaşadı! 3600 4500 5400 primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanların emeklilik planlamalarını desteklemek amacıyla yeni bir adım atmaya devam ediyor. SGK'nın resmi internet sitesinde sunulan son emeklilik hesaplama tablosu, vatandaşların emeklilik yaşını ve gereken prim gün sayısını hesaplayarak ne zaman emekli olabileceklerini belirlemelerine yardımcı oluyor. Bununla birlikte, belirli koşulları sağlayan bazı çalışanlar için erken emeklilik fırsatları da bulunmaktadır.

Giriş Tarihi: 04.04.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 08:10
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1998 1999 2005 2009 sigorta girişi olan yaşadı! 3600 4500 5400 primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

Emeklilik için SGK tarafından belirlenen üç temel şart bulunmaktadır: yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı. Bu kriterleri karşılayan bireyler emeklilik hakkını elde ederler. Bununla birlikte, 10 yıl (3600 gün) çalışan veya bu süreye denk borçlanma yapan sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından yararlanabilirler. Bu şartlar, çalışanların emeklilik planlarını yaparken dikkate almaları gereken önemli kriterler arasında yer almaktadır.

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1998 1999 2005 2009 sigorta girişi olan yaşadı! 3600 4500 5400 primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

Emeklilik, çalışma hayatının sona erdiği, bireylerin uzun yıllar süren emeklerinin karşılığını aldığı bir dönemdir. Türkiye'de emeklilik sistemini düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların emekli olabilmeleri için belirli şartlar koymaktadır. Bu şartlar; yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı olarak özetlenebilir.

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1998 1999 2005 2009 sigorta girişi olan yaşadı! 3600 4500 5400 primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

1999 Sonrası Kısmi Emeklilik Hakları

9 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olmuş vatandaşlar için kısmi emeklilik hakkı da söz konusudur. Bu hak, 25 yıl hizmet ve 4500 gün prim ödeme şartına tabidir. İlk sigortalanma tarihinden itibaren bu şartları yerine getiren bireyler, belirtilen sürelerin sonunda emekliliğe hak kazanır.

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1998 1999 2005 2009 sigorta girişi olan yaşadı! 3600 4500 5400 primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

Doğum ve Askerlik Borçlanması: Emeklilikte Ek Avantajlar

Doğum Borçlanması

Kadın çalışanlar, çocuk başına belirli bir süre için doğum borçlanması yapabilirler. Bu, maksimum 2160 güne kadar prim günü kazanmalarını sağlar. Borçlanma için çocuğun sağ olması ve doğumdan sonraki iki yıl içinde prim yatırılmamış olması gerekmektedir.

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1998 1999 2005 2009 sigorta girişi olan yaşadı! 3600 4500 5400 primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

Askerlik Borçlanması

Askerlik borçlanması, erkek sigortalıların askerlik süreleri boyunca prim günlerini artırmasına olanak tanır. Özellikle emeklilik yaşını doldurmuş ancak prim günü eksik olan bireyler için önemli bir fırsattır.