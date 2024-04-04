HaberlerGaleri1998 1999 2005 2009 sigorta girişi olan yaşadı! 3600 4500 5400 primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu
1998 1999 2005 2009 sigorta girişi olan yaşadı! 3600 4500 5400 primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanların emeklilik planlamalarını desteklemek amacıyla yeni bir adım atmaya devam ediyor. SGK'nın resmi internet sitesinde sunulan son emeklilik hesaplama tablosu, vatandaşların emeklilik yaşını ve gereken prim gün sayısını hesaplayarak ne zaman emekli olabileceklerini belirlemelerine yardımcı oluyor. Bununla birlikte, belirli koşulları sağlayan bazı çalışanlar için erken emeklilik fırsatları da bulunmaktadır.
Giriş Tarihi: 04.04.2024 08:09Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 08:10