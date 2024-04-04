1998 1999 2005 2009 sigorta girişi olan yaşadı! 3600 4500 5400 primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

Doğum ve Askerlik Borçlanması: Emeklilikte Ek Avantajlar

Doğum Borçlanması

Kadın çalışanlar, çocuk başına belirli bir süre için doğum borçlanması yapabilirler. Bu, maksimum 2160 güne kadar prim günü kazanmalarını sağlar. Borçlanma için çocuğun sağ olması ve doğumdan sonraki iki yıl içinde prim yatırılmamış olması gerekmektedir.