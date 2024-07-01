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1995 1997 1999 2007 SGK girişi olana az primle erken emeklilik fırsatı! Erkek, kadın prim gün yaş hesabı ile banko emeklilik

Emeklilik, birçok çalışanın kariyer hayatı boyunca hayalini kurduğu bir dönemi ifade eder. Türkiye'de son yıllarda emeklilik sisteminde yapılan düzenlemelerle, bazı sigortalılar daha az prim günü ile emekli olma şansına sahip olabiliyor. Peki, bu sistemden kimler yararlanabilir ve şartlar nelerdir? İşte az primle emekli olma yolları ve beklenen düzenlemeler hakkında merak edilenler...

Giriş: 01.07.2024 09:17 Güncelleme: 01.07.2024 09:24
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1995 1997 1999 2007 SGK girişi olana az primle erken emeklilik fırsatı! Erkek, kadın prim gün yaş hesabı ile banko emeklilik

Emeklilik, birçok çalışanın uzun vadeli hayalleri arasında yer alır. Türkiye'de emeklilik sistemine getirilen yeni düzenlemelerle, sigortalılar daha az prim günü ile emekli olma şansına sahip olabilirler. Bu düzenlemeler, özellikle çalışma hayatı boyunca çeşitli nedenlerle kesintisiz çalışamayan veya prim günlerini tamamlayamayan kişiler için önemli fırsatlar sunuyor.

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1995 1997 1999 2007 SGK girişi olana az primle erken emeklilik fırsatı! Erkek, kadın prim gün yaş hesabı ile banko emeklilik

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

Erkek için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

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1995 1997 1999 2007 SGK girişi olana az primle erken emeklilik fırsatı! Erkek, kadın prim gün yaş hesabı ile banko emeklilik

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

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1995 1997 1999 2007 SGK girişi olana az primle erken emeklilik fırsatı! Erkek, kadın prim gün yaş hesabı ile banko emeklilik

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

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1995 1997 1999 2007 SGK girişi olana az primle erken emeklilik fırsatı! Erkek, kadın prim gün yaş hesabı ile banko emeklilik

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok