1995 1997 1999 2007 SGK girişi olana az primle erken emeklilik fırsatı! Erkek, kadın prim gün yaş hesabı ile banko emeklilik

Emeklilik, birçok çalışanın kariyer hayatı boyunca hayalini kurduğu bir dönemi ifade eder. Türkiye'de son yıllarda emeklilik sisteminde yapılan düzenlemelerle, bazı sigortalılar daha az prim günü ile emekli olma şansına sahip olabiliyor. Peki, bu sistemden kimler yararlanabilir ve şartlar nelerdir? İşte az primle emekli olma yolları ve beklenen düzenlemeler hakkında merak edilenler...