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1993 1996 2001 2003 SGK girişine emeklilik tablosu çizildi: İşte kadın-erkek yaş gün prim hesabı

Türkiye'de erken emeklilik hakkı, sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihlerine göre büyük farklılıklar göstermektedir. Özellikle 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayan vatandaşlar, daha yüksek emeklilik yaşları ile karşı karşıya kalırken, 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar için daha düşük yaşlarda emeklilik imkanı sunulmaktadır.

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 13:36 Güncelleme: 05.07.2024 13:36
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1993 1996 2001 2003 SGK girişine emeklilik tablosu çizildi: İşte kadın-erkek yaş gün prim hesabı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen düzenlemeler, sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine göre emeklilik yaşı ve gerekli prim gün sayısını etkileyebiliyor. Bu nedenle, emeklilik planları yaparken yaş ve prim gün sayısı hesaplamaları büyük önem taşıyor. SGK'nın sunduğu emeklilik planları, bireylerin en uygun seçeneği belirlemesine yardımcı olarak, bilinçli kararlar almalarını sağlıyor. Bu rehber, emeklilikle ilgili kararlarını şekillendirmek isteyenler için önemli bir kılavuz niteliğinde.

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1993 1996 2001 2003 SGK girişine emeklilik tablosu çizildi: İşte kadın-erkek yaş gün prim hesabı

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

Erkek için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

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1993 1996 2001 2003 SGK girişine emeklilik tablosu çizildi: İşte kadın-erkek yaş gün prim hesabı

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

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1993 1996 2001 2003 SGK girişine emeklilik tablosu çizildi: İşte kadın-erkek yaş gün prim hesabı

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

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1993 1996 2001 2003 SGK girişine emeklilik tablosu çizildi: İşte kadın-erkek yaş gün prim hesabı

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok