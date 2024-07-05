1993 1996 2001 2003 SGK girişine emeklilik tablosu çizildi: İşte kadın-erkek yaş gün prim hesabı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen düzenlemeler, sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine göre emeklilik yaşı ve gerekli prim gün sayısını etkileyebiliyor. Bu nedenle, emeklilik planları yaparken yaş ve prim gün sayısı hesaplamaları büyük önem taşıyor. SGK'nın sunduğu emeklilik planları, bireylerin en uygun seçeneği belirlemesine yardımcı olarak, bilinçli kararlar almalarını sağlıyor. Bu rehber, emeklilikle ilgili kararlarını şekillendirmek isteyenler için önemli bir kılavuz niteliğinde.