05 Temmuz 2024, Cuma
1993 1996 2001 2003 SGK girişine emeklilik tablosu çizildi: İşte kadın-erkek yaş gün prim hesabı
Türkiye'de erken emeklilik hakkı, sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihlerine göre büyük farklılıklar göstermektedir. Özellikle 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayan vatandaşlar, daha yüksek emeklilik yaşları ile karşı karşıya kalırken, 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar için daha düşük yaşlarda emeklilik imkanı sunulmaktadır.
Giriş: 05.07.2024 13:36 Güncelleme: 05.07.2024 13:36
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