08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 15 milyon emeklinin maaşına bereket yağacak! 4A, 4B 1261 prim gününe kulak kesildi! 4500 günle kısmi emeklilikte primler eşitlenecek!

15 milyon emeklinin maaşına bereket yağacak! 4A, 4B 1261 prim gününe kulak kesildi! 4500 günle kısmi emeklilikte primler eşitlenecek!

Bağ-Kur'lunun prim eşitliğiyle birlikte gün sayısı 7.200'e indi. Bununla birlikte maaşlara etkili olacak olan 1261 gün kuralı da değişecek. Böylece emekliye az prim ile yüksek maaşın kapıları açıldı. Kısmi emeklilikte de sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Kıskaca alınan kısmi emeklilik kapsamında Bağ-Kur'lunun 5400 primi günü SSK'lının 4500 gününe eşitlenmesi bekleniyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 10:50
  • 1
  • 21
15 milyon emeklinin maaşına bereket yağacak! 4A, 4B 1261 prim gününe kulak kesildi! 2000 öncesi ve sonrası... 4500 günle kısmi emeklilikte primler eşitlenecek!

Bağ-Kur'lunun prim eşitliğiyle birlikte gün sayısı 7.200'e indi. Bununla birlikte maaşlara etkili olacak olan 1261 gün kuralı da değişecek. Böylece emekliye az prim ile yüksek maaşın kapıları açıldı. Kısmi emeklilikte de sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Kıskaca alınan kısmi emeklilik kapsamında Bağ-Kur'lunun 5400 primi günü SSK'lının 4500 gününe eşitlenmesi bekleniyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
15 milyon emeklinin maaşına bereket yağacak! 4A, 4B 1261 prim gününe kulak kesildi! 2000 öncesi ve sonrası... 4500 günle kısmi emeklilikte primler eşitlenecek!

EMEKLİYE AZ PRİMLE YÜKSEK MAAŞ HESABI!

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi. Küçük esnafın emekliliği için gerekli gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek.

  • 3
  • 21
15 milyon emeklinin maaşına bereket yağacak! 4A, 4B 1261 prim gününe kulak kesildi! 2000 öncesi ve sonrası... 4500 günle kısmi emeklilikte primler eşitlenecek!

Emekli aylığı hesaplamasında, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet (360x7= 2520 gün) süresi esas alınıyor.

  • 4
  • 21
15 milyon emeklinin maaşına bereket yağacak! 4A, 4B 1261 prim gününe kulak kesildi! 2000 öncesi ve sonrası... 4500 günle kısmi emeklilikte primler eşitlenecek!

Bu kural sadece SSK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor. Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor.

  • 5
  • 21
15 milyon emeklinin maaşına bereket yağacak! 4A, 4B 1261 prim gününe kulak kesildi! 2000 öncesi ve sonrası... 4500 günle kısmi emeklilikte primler eşitlenecek!

Örneğin, sigortalının hem Bağ-Kur hem de SSK ödemesi varsa bu yedi yıllık dönemde en fazla primin yatırıldığı sigorta kolundan aylık bağlanıyor. Primler eşitse de son sigortalılığı hangi statüdense oradan emekli aylığı bağlanıyor. Esnafın prim yükünün düşmesiyle birlikte bu kural da ortadan kalkmış olacak. Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7200 günü tamamlayan emekli olabilecek.