HaberlerGaleri15 milyon emeklinin maaşına bereket yağacak! 4A, 4B 1261 prim gününe kulak kesildi! 4500 günle kısmi emeklilikte primler eşitlenecek!
15 milyon emeklinin maaşına bereket yağacak! 4A, 4B 1261 prim gününe kulak kesildi! 4500 günle kısmi emeklilikte primler eşitlenecek!
Bağ-Kur'lunun prim eşitliğiyle birlikte gün sayısı 7.200'e indi. Bununla birlikte maaşlara etkili olacak olan 1261 gün kuralı da değişecek. Böylece emekliye az prim ile yüksek maaşın kapıları açıldı. Kısmi emeklilikte de sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Kıskaca alınan kısmi emeklilik kapsamında Bağ-Kur'lunun 5400 primi günü SSK'lının 4500 gününe eşitlenmesi bekleniyor. İşte konuya ilişkin detaylar...