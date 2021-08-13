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13 Ağustos fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı kaç TL?
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TMO'nun 2021 yılı fındık alım fiyatlarını paylaştı. 2021/2022 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarının %50 sağlam iç fındık esasına göre ne kadar olduğu merak ediliyor. Giresun kalite, Levant kalite, Sivri kalite fındık fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 13 Ağustos fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı kaç TL? İşte haberin detayları...