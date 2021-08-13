13 Ağustos fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı kaç TL?

LEVANT KALİTE NEDİR?

Giresun kalite fındığın üretim bölgesi dışında kalan bölgelerde üretilen tüm fındıklara verilen ortak isimdir. Yetiştirildiği yere göre Levant Akçakoca, Levant Ordu, Levant Trabzon ve Levant Samsun olarak isimlendirilen bu fındıklar Giresun kalite fındıklardan daha az yağ oranı içermesine rağmen diğer ülkelerde yetiştirilen fındıklardan genellikle daha yüksek yağ oranına sahip olup, tat bakımından da üstün niteliktedirler.