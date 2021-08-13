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Haberler Galeri 13 Ağustos fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı kaç TL?

13 Ağustos fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı kaç TL?

Fındık fiyatları ne kadar oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TMO'nun 2021 yılı fındık alım fiyatlarını paylaştı. 2021/2022 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarının %50 sağlam iç fındık esasına göre ne kadar olduğu merak ediliyor. Giresun kalite, Levant kalite, Sivri kalite fındık fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 13 Ağustos fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 10:28
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13 Ağustos fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı kaç TL?

13 Ağustos fındık fiyatları ne kadar? 2021 yılında fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi ve pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların engellenmesi amacıyla kabuklu fındık alım fiyatları hasat dönemi başında açıklandı. Fındık üreticileri tarafından yakından takip edilen fındık fiyatları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 13 Ağustos fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 Ağustos fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı kaç TL?

FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

2021/2022 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, %50 sağlam iç fındık esasına göre;

* Giresun kalite için 27,00 TL/Kg,
* Levant kalite için 26,50 TL/Kg,
* Sivri kalite için ise 25,50 TL/Kg'dır.

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13 Ağustos fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı kaç TL?

TMO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alımlarda yüksek randımanlı fındığa verilecek ilave ödeme ve Bakanlığımızın üreticilere vereceği 2,00 TL/Kg destek (alan bazlı, mazot ve gübre) ödemeleri ile birlikte düşünüldüğünde üreticilerimizin eline geçecek tutar 30,00 TL/Kg'a kadar ulaşacaktır. TMO fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.Kabuklu fındık alımlarına ilişkin alım esasları, randevu ve alım başlangıç tarihleri ve diğer hususlar önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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13 Ağustos fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı kaç TL?

GİRESUN KALİTE NEDİR?

Giresun ilinin tamamında yetiştirilen tombul fındıklar ile az çok Giresun kalitesi özelliği taşıyan Trabzon ilinin Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerinde yetiştirilen tombul fındıklardır. Dünyanın en üstün özellikli fındıklarıdır. Dünyadaki fındık çeşitleri içinde en yüksek oranda zar atan fındıktır.

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13 Ağustos fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon 2021 fındık alış-satış fiyatı kaç TL?

LEVANT KALİTE NEDİR?

Giresun kalite fındığın üretim bölgesi dışında kalan bölgelerde üretilen tüm fındıklara verilen ortak isimdir. Yetiştirildiği yere göre Levant Akçakoca, Levant Ordu, Levant Trabzon ve Levant Samsun olarak isimlendirilen bu fındıklar Giresun kalite fındıklardan daha az yağ oranı içermesine rağmen diğer ülkelerde yetiştirilen fındıklardan genellikle daha yüksek yağ oranına sahip olup, tat bakımından da üstün niteliktedirler.