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12.5 yıl çalışana EYT'siz erken emeklilik kapısı açıldı! SGK'dan 4500-3600 günle prim tablosu oluştu

Türkiye'de emeklilik sistemi ve erken emeklilik koşulları üzerinden son yapılan düzenlemelerle erken emeklilik için yeni bir yöntem belirlendi ve bazı önemli değişiklikler yapıldı. Bu düzenlemeler kapsamında, belirli durumlarda erken emeklilik için gerekli olan süre kısaltıldı. Bu gelişme, emeklilik hakkı kazanmak isteyen vatandaşlara daha erken emekli olma fırsatı sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 07:08
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12.5 yıl çalışana EYT’siz erken emeklilik kapısı açıldı! SGK’dan 4500-3600 günle prim tablosu oluştu

Türkiye'de emeklilik sistemi sürekli olarak güncelleniyor, vatandaşlara yeni avantajlar sunuluyor. Son yeniliklerle birlikte, erken emeklilik için yeni yöntemler ve önemli değişiklikler hayata geçirildi. Bazı durumlarda emeklilik süresi kısaltıldı, bu sayede emeklilik hakkı kazanmak isteyenlere daha erken emekli olma imkânı tanındı.

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12.5 yıl çalışana EYT’siz erken emeklilik kapısı açıldı! SGK’dan 4500-3600 günle prim tablosu oluştu

Doğum Borçlanmasıyla Emeklilik Yaşını Düşürün

Türkiye'de kadınların emeklilik koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, kadın çalışanlara sunulan doğum borçlanması hakkı büyük avantaj sağlıyor. Doğum borçlanması, kadınların iş hayatına ara verdikleri doğum sürelerinin sigortalılık sürelerine eklenmesini sağlıyor.

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12.5 yıl çalışana EYT’siz erken emeklilik kapısı açıldı! SGK’dan 4500-3600 günle prim tablosu oluştu

Her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere, en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar doğum borçlanması yapabilen kadınlar, emeklilik yaşlarını önemli ölçüde öne çekebiliyor.

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12.5 yıl çalışana EYT’siz erken emeklilik kapısı açıldı! SGK’dan 4500-3600 günle prim tablosu oluştu

Bu düzenleme sayesinde kadınlar hem iş ve aile yaşamları arasında denge kurabiliyor hem de emeklilik haklarından daha erken yararlanabiliyor.

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12.5 yıl çalışana EYT’siz erken emeklilik kapısı açıldı! SGK’dan 4500-3600 günle prim tablosu oluştu

Kısmi Emeklilik İmkanı

1999 ile 2008 yılları arasında çalışma hayatına başlayan kadınlar için ise kısmi emeklilik seçeneği bulunuyor. Bu dönemde işe başlayan kadınlar, 4.500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarını yerine getirerek emekli olma hakkı elde ediyor. Kısmi emeklilik, kadınların kariyerlerinin ortasında daha esnek bir emeklilik planlaması yapmalarına imkan tanıyor.