12.5 yıl çalışana EYT'siz erken emeklilik kapısı açıldı! SGK'dan 4500-3600 günle prim tablosu oluştu

Türkiye'de emeklilik sistemi ve erken emeklilik koşulları üzerinden son yapılan düzenlemelerle erken emeklilik için yeni bir yöntem belirlendi ve bazı önemli değişiklikler yapıldı. Bu düzenlemeler kapsamında, belirli durumlarda erken emeklilik için gerekli olan süre kısaltıldı. Bu gelişme, emeklilik hakkı kazanmak isteyen vatandaşlara daha erken emekli olma fırsatı sunuyor.