CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

10 yıla varan hapis riski! IBAN kullanan bunu hesaba katmalı: “Mağdur değil suçlu olabilirsiniz”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mart ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni IBAN düzenlemesi öncesi yargı dünyasından, "Basit bir transfer sanmayın" uyarısı geldi. Uzmanlar IBAN'ını başkasına kullandıranların mağdur değil, 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan birer suçlu haline gelebileceğini belirtiyor.

10 yıla varan hapis riski! IBAN kullanan bunu hesaba katmalı: “Mağdur değil suçlu olabilirsiniz” 1

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "Siber ve Finansal Suçlar Kıskacında Gençlik: IBAN Suistimalleri" panelinde dijital dolandırıcılık ve hesap kullanımının ağır hukuki sonuçları masaya yatırıldı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni IBAN düzenlemesinin Mart ayında yürürlüğe girmesi beklenirken, uzmanlar "kolay para" vaadiylekurulan tuzaklara karşı uyardı.

10 yıla varan hapis riski! IBAN kullanan bunu hesaba katmalı: “Mağdur değil suçlu olabilirsiniz” 2

"IBAN SUÇLARI ARTIK BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR"

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Aker, IBAN üzerinden işlenen suçların ulaştığı boyuta dikkat çekerek, bu durumun bir "halk sağlığı sorunu" haline geldiğini belirtti. Adalet Bakanlığı ve üniversitelerin bu farkındalığı artırmak için Türkiye genelinde bilgilendirme panelleri düzenlediğini ifade etti.

10 yıla varan hapis riski! IBAN kullanan bunu hesaba katmalı: “Mağdur değil suçlu olabilirsiniz” 3

"MAĞDUR DEĞİL, HUKUKİ OLARAK SUÇLUSUNUZ"

Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, teknolojik dönüşümün yeni suç yöntemlerini beraberinde getirdiğini ifade etti. Kocabey, "IBAN suistimalleri artık toplumsal bir sorun haline gelmiştir. IBAN'ınızı bir başkasına kullandırmanız sizi mağdur değil, hukuki olarak suçlu haline getirir. En büyük başarı, suça giden yolları işlenmeden kapatmaktır" uyarısında bulundu.

10 yıla varan hapis riski! IBAN kullanan bunu hesaba katmalı: “Mağdur değil suçlu olabilirsiniz” 4

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI KAPIDA

Panelin en çarpıcı uyarısı Gemlik Cumhuriyet Savcısı Tuğçe Demirci'den geldi. Özellikle gençlerin "kolay para" vaadiyle bu suçlara çekildiğini belirten Demirci, "Bir günlük gelir, bir ömür sabıka kaydı getirebilir. Dolandırıcılık suçunun basit hali 1 yıldan 5 yıla, nitelikli halleri ise 10 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. Ayrıca dolandırılan miktarın iki katından az olmayacak şekilde ağır para cezaları uygulanıyor" dedi.

10 yıla varan hapis riski! IBAN kullanan bunu hesaba katmalı: “Mağdur değil suçlu olabilirsiniz” 5

"BANKA HESABI KİŞİSEL SORUMLULUK ALANIDIR"

Bilişim suçlarında üçüncü kişilere ait banka hesaplarının kullanılmasının suçla mücadeleyi zorlaştırdığını belirten hukukçular, "Basit bir banka işlemi gibi görülse de o hesap suç gelirinin dolaşım noktasıdır" uyarısını yineledi.

10 yıla varan hapis riski! IBAN kullanan bunu hesaba katmalı: “Mağdur değil suçlu olabilirsiniz” 6

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. IBAN'ımı başkasına kiralarsam ne kadar ceza alırım? Dolandırıcılık suçuna iştirakten 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve çok ağır adli para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sabıka kaydınız ömür boyu etkilenir.

2. Yeni düzenleme Mart ayında neleri değiştirecek? Mart ayında devreye girmesi beklenen yeni denetim mekanizmalarıyla, şüpheli IBAN hareketleri bankacılık sistemleri üzerinden anlık takip edilecek, "Hesabımı arkadaşım kullanmıştı" savunması hukuki olarak geçerli sayılmayacak.

3. Birinden para transferi kabul ederken neye dikkat etmeliyim? Sadece tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilerden transfer kabul edin. Kaynağını bilmediğiniz parayı asla hesabınıza almayın, tanımadığınız birinden para gelirse durumu derhal bankanıza bildirin.

10 yıla varan hapis riski! IBAN kullanan bunu hesaba katmalı: “Mağdur değil suçlu olabilirsiniz” 7
Mobil uygulamalarımızı indirin