10 yıla varan hapis riski! IBAN kullanan bunu hesaba katmalı: “Mağdur değil suçlu olabilirsiniz”

Mart ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni IBAN düzenlemesi öncesi yargı dünyasından, "Basit bir transfer sanmayın" uyarısı geldi. Uzmanlar IBAN'ını başkasına kullandıranların mağdur değil, 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan birer suçlu haline gelebileceğini belirtiyor.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "Siber ve Finansal Suçlar Kıskacında Gençlik: IBAN Suistimalleri" panelinde dijital dolandırıcılık ve hesap kullanımının ağır hukuki sonuçları masaya yatırıldı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni IBAN düzenlemesinin Mart ayında yürürlüğe girmesi beklenirken, uzmanlar "kolay para" vaadiylekurulan tuzaklara karşı uyardı.

"IBAN SUÇLARI ARTIK BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR" Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Aker, IBAN üzerinden işlenen suçların ulaştığı boyuta dikkat çekerek, bu durumun bir "halk sağlığı sorunu" haline geldiğini belirtti. Adalet Bakanlığı ve üniversitelerin bu farkındalığı artırmak için Türkiye genelinde bilgilendirme panelleri düzenlediğini ifade etti.

"MAĞDUR DEĞİL, HUKUKİ OLARAK SUÇLUSUNUZ" Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, teknolojik dönüşümün yeni suç yöntemlerini beraberinde getirdiğini ifade etti. Kocabey, "IBAN suistimalleri artık toplumsal bir sorun haline gelmiştir. IBAN'ınızı bir başkasına kullandırmanız sizi mağdur değil, hukuki olarak suçlu haline getirir. En büyük başarı, suça giden yolları işlenmeden kapatmaktır" uyarısında bulundu.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI KAPIDA Panelin en çarpıcı uyarısı Gemlik Cumhuriyet Savcısı Tuğçe Demirci'den geldi. Özellikle gençlerin "kolay para" vaadiyle bu suçlara çekildiğini belirten Demirci, "Bir günlük gelir, bir ömür sabıka kaydı getirebilir. Dolandırıcılık suçunun basit hali 1 yıldan 5 yıla, nitelikli halleri ise 10 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. Ayrıca dolandırılan miktarın iki katından az olmayacak şekilde ağır para cezaları uygulanıyor" dedi.