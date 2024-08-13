YKS tercih sonuçları açıklandı! Üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? Ek tercihler ne zaman? e-Devlet ÖSYM YKS sonuç ekranı..

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, üniversite hayatına adım atmak isteyen öğrenciler için büyük bir merak konusu olmuştu.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru ile yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden erişilebilir durumda. Yerleşemeyen öğrenciler için ise ek yerleştirme ve tercih güncellemeleri hakkında detaylar araştırılmakta. İşte detaylar...