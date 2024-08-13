13 Ağustos 2024, Salı
YKS tercih sonuçları açıklandı! Üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? Ek tercihler ne zaman? e-Devlet ÖSYM YKS sonuç ekranı..
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, üniversite hayatına adım atmak isteyen öğrenciler için nihayet açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru, tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler ve aileleri için büyük bir merak konusu haline gelmişti. Peki, 2024 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleşemeyen öğrenciler hangi adımları atmalı? Bu soruların yanıtları, öğrencilerin ve ailelerinin merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:49