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Haberler Galeri YKS tercih sonuçları açıklandı! Üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? Ek tercihler ne zaman? e-Devlet ÖSYM YKS sonuç ekranı..

YKS tercih sonuçları açıklandı! Üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? Ek tercihler ne zaman? e-Devlet ÖSYM YKS sonuç ekranı..

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, üniversite hayatına adım atmak isteyen öğrenciler için nihayet açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru, tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler ve aileleri için büyük bir merak konusu haline gelmişti. Peki, 2024 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleşemeyen öğrenciler hangi adımları atmalı? Bu soruların yanıtları, öğrencilerin ve ailelerinin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:49
YKS tercih sonuçları açıklandı! Üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? Ek tercihler ne zaman? e-Devlet ÖSYM YKS sonuç ekranı..

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, üniversite hayatına adım atmak isteyen öğrenciler için büyük bir merak konusu olmuştu.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru ile yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden erişilebilir durumda. Yerleşemeyen öğrenciler için ise ek yerleştirme ve tercih güncellemeleri hakkında detaylar araştırılmakta. İşte detaylar...

YKS tercih sonuçları açıklandı! Üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? Ek tercihler ne zaman? e-Devlet ÖSYM YKS sonuç ekranı..

2024 YKS Tercih Sonuçları Açıklandı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. 2024-YKS tercihleri doğrultusunda yapılan merkezî yerleştirme işlemleri tamamlandı ve adaylar, sonuçlarını resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

YKS tercih sonuçları açıklandı! Üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? Ek tercihler ne zaman? e-Devlet ÖSYM YKS sonuç ekranı..

Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM sonuç ekranı aracılığıyla 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 10:10'dan itibaren erişime açıldı.

YKS TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

YKS tercih sonuçları açıklandı! Üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? Ek tercihler ne zaman? e-Devlet ÖSYM YKS sonuç ekranı..

Kayıt Tarihleri ve Süreçler Açıklandı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için kayıt işlemleri başlıyor.

YKS tercih sonuçları açıklandı! Üniversite yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? Ek tercihler ne zaman? e-Devlet ÖSYM YKS sonuç ekranı..

Adaylar, yerleştikleri programlara kayıtlarını 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.