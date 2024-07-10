YKS sonuçlarına GERİ SAYIM BAŞLADI! ÖSYM tarihi duyurdu: 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları erken açıklanır mı? 

YKS Sonuçları İçin Erken Açıklama Beklentisi

YKS maratonunu geride bırakan adaylar, sonuçlar için geri sayıma başladı. ÖSYM'nin takvimde belirttiği 17 Temmuz tarihi yaklaşırken, gözler olası bir erken açıklamaya çevrildi. Sosyal medyada ve öğrenci platformlarında sonuçların daha önce açıklanabileceği yönündeki beklentiler giderek artsa da ÖSYM cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.