10 Temmuz 2024, Çarşamba
YKS sonuçlarına GERİ SAYIM BAŞLADI! ÖSYM tarihi duyurdu: 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları erken açıklanır mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçlara yönelik araştırmalarını hızlandırdı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, YKS 2024 sınav sonuçları Temmuz ayında ilan edilecek. Peki, merakla beklenen YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Giriş: 10.07.2024 09:39 Güncelleme: 10.07.2024 09:40
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