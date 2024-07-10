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YKS sonuçlarına GERİ SAYIM BAŞLADI! ÖSYM tarihi duyurdu: 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçları erken açıklanır mı? 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçlara yönelik araştırmalarını hızlandırdı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, YKS 2024 sınav sonuçları Temmuz ayında ilan edilecek. Peki, merakla beklenen YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 09:39 Güncelleme: 10.07.2024 09:40
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YKS sonuçlarına GERİ SAYIM BAŞLADI! ÖSYM tarihi duyurdu: 2024 YKS AYT-TYT-YDT sonuçları erken açıklanır mı?

3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav heyecanını geride bırakan üniversite adayları, şimdi de YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS 2024 sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte detaylar...

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YKS sonuçlarına GERİ SAYIM BAŞLADI! ÖSYM tarihi duyurdu: 2024 YKS AYT-TYT-YDT sonuçları erken açıklanır mı?

YKS Heyecanı 17 Temmuz'da Sonuçlanıyor!

Üniversite hayalleri kuran milyonlarca adayın ter döktüğü YKS 2024 sınavlarının sonuç tarihi belli oldu.

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YKS sonuçlarına GERİ SAYIM BAŞLADI! ÖSYM tarihi duyurdu: 2024 YKS AYT-TYT-YDT sonuçları erken açıklanır mı?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar 17 Temmuz'da sonuçlara ulaşabilecek.

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YKS sonuçlarına GERİ SAYIM BAŞLADI! ÖSYM tarihi duyurdu: 2024 YKS AYT-TYT-YDT sonuçları erken açıklanır mı?

YKS Sonuçları İçin Erken Açıklama Beklentisi

YKS maratonunu geride bırakan adaylar, sonuçlar için geri sayıma başladı. ÖSYM'nin takvimde belirttiği 17 Temmuz tarihi yaklaşırken, gözler olası bir erken açıklamaya çevrildi. Sosyal medyada ve öğrenci platformlarında sonuçların daha önce açıklanabileceği yönündeki beklentiler giderek artsa da ÖSYM cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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YKS sonuçlarına GERİ SAYIM BAŞLADI! ÖSYM tarihi duyurdu: 2024 YKS AYT-TYT-YDT sonuçları erken açıklanır mı?

Sonuçlar İnternet Sitesi ve Mobil Uygulamadan Öğrenebilecek

Heyecanla beklenen sonuçlara, T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresindeki internet sitesinden veya mobil uygulamasından ulaşılabilecek.