Rota Maarif rehberi: LGS tercihleri için nasıl kullanılır, hangi özellikleri sunuyor?
LGS sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da erişime açılacak Rota Maarif, öğrencilerden velilere, öğretmenlerden tüm vatandaşlara kadar herkes için okul bilgilerini tek platformda toplayacak. Taban puanlardan kontenjanlara, okul karşılaştırmadan taslak tercih listesine kadar birçok işlem tek adreste yapılabilecek.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında başlayacak tercih dönemine sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı, okul araştırmalarını kolaylaştıracak yeni dijital platformunu devreye almaya hazırlanıyor. "Rota Maarif" adı verilen sistem, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ilişkin resmi bilgileri tek çatı altında toplayarak öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin kolay erişimine sunacak. Platform, LGS sonuçlarının ilan edileceği 10 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacak.
ROTA MAARİF NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Rota Maarif, Türkiye'deki eğitim kurumlarına ait resmi bilgilerin tek platform üzerinden görüntülenmesini sağlayan dijital bilgilendirme sistemi olarak hazırlandı.
Sistem sayesinde kullanıcılar farklı internet sitelerinde bilgi aramak zorunda kalmadan okul profillerini tek ekranda inceleyebilecek. Okulların adresinden eğitim modeline, fiziki imkanlarından kontenjan durumuna kadar birçok bilgi sade ve anlaşılır bir arayüzle sunulacak.
ROTA MAARİF NE ZAMAN AÇILACAK?
Platform, LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz tarihinde erişime açılacak.
Sistem, rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanılabilecek. Böylece tercih sürecinin başladığı ilk günden itibaren adaylar resmi verilere doğrudan ulaşabilecek.
ROTA MAARİF'TE HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?
Platformda eğitim kurumlarına ilişkin birçok resmi bilgi tek sayfada toplanacak. Kullanıcılar şu bilgilere ulaşabilecek:
- Okulun adresi
- İletişim bilgileri
- Öğretim şekli
- Ders saatleri
- Fiziki imkanlar
- Kontenjan durumu
- Okul türü
- Eğitim alanı
- Pansiyon bilgisi
- Diğer kurumsal bilgiler
OKULLAR HANGİ KRİTERLERE GÖRE ARANABİLECEK?
Rota Maarif, gelişmiş filtreleme seçenekleriyle okul aramayı kolaylaştıracak. Arama yapılabilecek başlıca kriterler şöyle:
- İl
- İlçe
- Okul kademesi
- Okul türü
- Eğitim alanı
- Pansiyon durumu
- Öğretim özellikleri
Bu filtreler sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına en uygun okulları kısa sürede listeleyebilecek.