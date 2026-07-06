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Rota Maarif rehberi: LGS tercihleri için nasıl kullanılır, hangi özellikleri sunuyor?

Giriş Tarihi:
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LGS sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da erişime açılacak Rota Maarif, öğrencilerden velilere, öğretmenlerden tüm vatandaşlara kadar herkes için okul bilgilerini tek platformda toplayacak. Taban puanlardan kontenjanlara, okul karşılaştırmadan taslak tercih listesine kadar birçok işlem tek adreste yapılabilecek.

Rota Maarif rehberi: LGS tercihleri için nasıl kullanılır, hangi özellikleri sunuyor? 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında başlayacak tercih dönemine sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı, okul araştırmalarını kolaylaştıracak yeni dijital platformunu devreye almaya hazırlanıyor. "Rota Maarif" adı verilen sistem, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ilişkin resmi bilgileri tek çatı altında toplayarak öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin kolay erişimine sunacak. Platform, LGS sonuçlarının ilan edileceği 10 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacak.

Rota Maarif rehberi: LGS tercihleri için nasıl kullanılır, hangi özellikleri sunuyor? 2

ROTA MAARİF NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Rota Maarif, Türkiye'deki eğitim kurumlarına ait resmi bilgilerin tek platform üzerinden görüntülenmesini sağlayan dijital bilgilendirme sistemi olarak hazırlandı.

Sistem sayesinde kullanıcılar farklı internet sitelerinde bilgi aramak zorunda kalmadan okul profillerini tek ekranda inceleyebilecek. Okulların adresinden eğitim modeline, fiziki imkanlarından kontenjan durumuna kadar birçok bilgi sade ve anlaşılır bir arayüzle sunulacak.

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Rota Maarif rehberi: LGS tercihleri için nasıl kullanılır, hangi özellikleri sunuyor? 3

ROTA MAARİF NE ZAMAN AÇILACAK?

Platform, LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz tarihinde erişime açılacak.

Sistem, rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanılabilecek. Böylece tercih sürecinin başladığı ilk günden itibaren adaylar resmi verilere doğrudan ulaşabilecek.

ROTA MAARİF SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Rota Maarif rehberi: LGS tercihleri için nasıl kullanılır, hangi özellikleri sunuyor? 4

ROTA MAARİF'TE HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?

Platformda eğitim kurumlarına ilişkin birçok resmi bilgi tek sayfada toplanacak. Kullanıcılar şu bilgilere ulaşabilecek:

  • Okulun adresi
  • İletişim bilgileri
  • Öğretim şekli
  • Ders saatleri
  • Fiziki imkanlar
  • Kontenjan durumu
  • Okul türü
  • Eğitim alanı
  • Pansiyon bilgisi
  • Diğer kurumsal bilgiler
Rota Maarif rehberi: LGS tercihleri için nasıl kullanılır, hangi özellikleri sunuyor? 5

OKULLAR HANGİ KRİTERLERE GÖRE ARANABİLECEK?

Rota Maarif, gelişmiş filtreleme seçenekleriyle okul aramayı kolaylaştıracak. Arama yapılabilecek başlıca kriterler şöyle:

  • İl
  • İlçe
  • Okul kademesi
  • Okul türü
  • Eğitim alanı
  • Pansiyon durumu
  • Öğretim özellikleri

Bu filtreler sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına en uygun okulları kısa sürede listeleyebilecek.

Rota Maarif rehberi: LGS tercihleri için nasıl kullanılır, hangi özellikleri sunuyor? 6

LGS TERCİH DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERE HANGİ AVANTAJLARI SAĞLAYACAK?

Platformun en dikkat çeken özelliği, LGS tercih sürecine yönelik sunduğu karşılaştırma ekranı olacak. Merkezi sınavla öğrenci alan liselerin yanı sıra sınavsız öğrenci kabul eden okullar da sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenciler ve veliler;

  • taban yerleşme puanlarını,
  • yüzdelik dilimleri,
  • net bilgilerini,
  • güncel kontenjan durumlarını

aynı ekran üzerinden görüntüleyebilecek. Ayrıca tercih edilmesi planlanan okullar karşılaştırılabilecek ve sistem üzerinde taslak tercih listesi hazırlanabilecek.

Rota Maarif rehberi: LGS tercihleri için nasıl kullanılır, hangi özellikleri sunuyor? 7

ÖĞRETMENLER DE PLATFORMDAN YARARLANABİLECEK

Rota Maarif yalnızca öğrenciler için geliştirilen bir sistem değil. Öğretmenler de tayin, atama ve yer değiştirme süreçlerinde görev yapmayı düşündükleri okullar hakkında ön değerlendirme yapabilecek. Platform üzerinden okulun bulunduğu konum, eğitim modeli, ders saatleri, fiziki imkanları ve okul türü gibi birçok bilgiye ulaşılabilecek.

Bu sayede görev yeri tercihleri yapılırken daha sağlıklı değerlendirme yapılması hedefleniyor.

Rota Maarif rehberi: LGS tercihleri için nasıl kullanılır, hangi özellikleri sunuyor? 8

VATANDAŞLAR İÇİN DE ORTAK OKUL BİLGİ PLATFORMU OLACAK

Sistem, eğitim camiasının dışındaki vatandaşlara da açık olacak. Bulunduğu bölgedeki okulları incelemek isteyenler ya da başka bir il veya ilçeye taşınmayı planlayan aileler, bölgedeki eğitim kurumlarını ayrıntılı şekilde karşılaştırabilecek. Böylece okul seçimi sırasında resmi ve güncel bilgilere tek noktadan erişilebilecek.

Rota Maarif rehberi: LGS tercihleri için nasıl kullanılır, hangi özellikleri sunuyor? 9

ROTA MAARİF PLATFORMU HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Rota Maarif'e nasıl girilecek?

  • Kullanıcılar sisteme rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.

Rota Maarif'i kimler kullanabilecek?

  • Platform; öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul bilgilerine ulaşmak isteyen tüm vatandaşların kullanımına açık olacak.

LGS tercihleri için hangi bilgiler görülebilecek?

  • Merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri, net bilgileri, kontenjanları, okul özellikleri ve karşılaştırma ekranı sistem üzerinden görüntülenebilecek.

Taslak tercih listesi hazırlanabilecek mi?

  • Evet. Öğrenciler ve veliler tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek, ardından sistem üzerinden kendilerine taslak tercih listesi oluşturabilecek.

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