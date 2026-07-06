Rota Maarif rehberi: LGS tercihleri için nasıl kullanılır, hangi özellikleri sunuyor?

aynı ekran üzerinden görüntüleyebilecek. Ayrıca tercih edilmesi planlanan okullar karşılaştırılabilecek ve sistem üzerinde taslak tercih listesi hazırlanabilecek.

Platformun en dikkat çeken özelliği, LGS tercih sürecine yönelik sunduğu karşılaştırma ekranı olacak. Merkezi sınavla öğrenci alan liselerin yanı sıra sınavsız öğrenci kabul eden okullar da sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenciler ve veliler;

ÖĞRETMENLER DE PLATFORMDAN YARARLANABİLECEK

Rota Maarif yalnızca öğrenciler için geliştirilen bir sistem değil. Öğretmenler de tayin, atama ve yer değiştirme süreçlerinde görev yapmayı düşündükleri okullar hakkında ön değerlendirme yapabilecek. Platform üzerinden okulun bulunduğu konum, eğitim modeli, ders saatleri, fiziki imkanları ve okul türü gibi birçok bilgiye ulaşılabilecek.

Bu sayede görev yeri tercihleri yapılırken daha sağlıklı değerlendirme yapılması hedefleniyor.