Pansiyon liselere girişte yeni dönem: Öncelik hangi öğrencilere verilecek?

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Pansiyonlu ve pansiyonsuz kontenjan ayrımı LGS puanlarını nasıl etkiler? Bakan Yusuf Tekin'in açıklamasına göre puanların nasıl şekilleneceği henüz net değil ancak uygulama sürecinde pansiyonlu ve pansiyonsuz bölümlerin taban puanlarının birbirinden farklı oluşması ihtimal dahilinde.

2. Okula yakın oturan bir öğrenci pansiyonlu kontenjanı tercih edebilir mi? Evet, tercih edebilir ancak "Mesafe Önceliği" formülü uygulanırsa, ulaşımı zor olan veya il dışından gelen adaylara öncelik verileceği için yerleşme şansı düşük olabilir.

3. Pansiyonlu kontenjana yerleşen bir öğrencinin pansiyonda kalması zorunlu mu? Yeni düzenlemenin temel amacı, pansiyonları gerçekten ihtiyacı olan öğrencilere ayırmak. Bu nedenle pansiyonlu kontenjanı seçen adayların barınma imkanını kullanması bekleniyor.

4. Bu yeni sistem bütün liseleri mi kapsıyor? Öncelikli olarak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje Anadolu liseleri gibi pansiyon talebinin çok yüksek olduğu köklü ve yüksek puanlı okulları kapsaması planlanıyor.

5. Yerleştirme sürecinde sadece LGS puanı mı bakılacak? Puan ana kriter olmaya devam edecek ancak yeni modelde puanın yanı sıra öğrencinin ikamet adresi ve okula olan mesafesi de yerleştirme algoritmasında belirleyici bir rol oynayabilir.