Pansiyon liselere girişte yeni dönem: Öncelik hangi öğrencilere verilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih sürecinde devrim niteliğinde bir değişikliğe gidiyor. İstanbul ve Ankara gibi illerdeki köklü liselerde yaşanan pansiyon yoğunluğunu çözmek adına "pansiyonlu" ve "pansiyonsuz" kontenjanlar birbirinden ayrılıyor. Peki, uzak il veya ilçeden gelen öğrenciler mi yoksa yüksek puan alanlar mı öncelikli olacak? İşte yeni düzenlemenin şifreleri...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özellikle tarihi ve yüksek puanlı liselerde uzun süredir tartışma konusu olan pansiyon yoğunluğunu azaltmak için kontenjan yapısını yeniden düzenliyor. Buna göre, pansiyonlu liselere girişte önceliğin hangi öğrencilere verileceği merak ediliyor. Okula ulaşımı zor olan il dışı ve uzak ilçelerdeki öğrencilerin öncelikli hale gelmesi bekleniyor.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecini doğrudan etkileyecek bu adımda, pansiyonlu ve pansiyonsuz öğrenci alımı birbirinden ayrılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki açıklamasında puan farkı olup olmayacağına dair "Şimdiden onu bilemeyiz" diyerek kapıyı açık bıraktı.
MASADAKİ 4 OLASI YERLEŞTİRME MODELİ
Sabah'ta yer alan habere göre, yeni sistemin şifreleri şu formüllerde gizli:
- Tek Puan, Ayrı Kontenjan: Öğrenciler aynı puan havuzundan yerleşir ancak kontenjanlar ayrıdır. Pansiyon istemeyen yüksek puanlı adayların açıkta kalma riski bu modelin en zayıf halkası.
- Düşük Puanlı Pansiyon Kontenjanı: Pansiyonlu kontenjanın taban puanı, pansiyonsuz bölüme göre daha düşük tutulabilir. Bu, doluluğu artırsa da okul içinde iki farklı başarı profili oluşturma riski taşıyor.
- Mesafe Önceliği (En Güçlü Formül): Okula ulaşımı zor olan (il dışı veya uzak ilçe) adaylara öncelik verilir. Yakın çevrede oturanlar pansiyonsuz kontenjana, uzaktakiler pansiyonlu kontenjana yönlendirilir.
- İki Aşamalı Yerleştirme: Önce pansiyonsuz, ardından pansiyonlu kontenjanlar için ayrı bir takvimle yerleştirme yapılır.
HER 3 ÖĞRENCİDEN SADECE 1'İ YERLEŞEBİLİYOR
2024-2025 verilerine göre, Türkiye genelinde pansiyonu bulunan 3 binden fazla lise ve 400 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunuyor. Ancak LGS ile öğrenci alan nitelikli liselerde tablo oldukça dar. 201 bin 315 toplam kontenjana karşılık sadece 62 bin 736 pansiyon kapasitesi ilan edildi. Bu durum, özellikle Ankara Fen, İstanbul Atatürk Fen ve Kabataş Erkek Lisesi gibi köklü kurumlarda rekabeti artırıyor.
VELİ VE ADAYLAR İÇİN KRİTİK UYARILAR
Yeni dönemde sadece yüksek puan almak yeterli olmayabilir. Uzmanlar şu noktalara dikkat çekiyor:
- Kontenjan Takibi: Okulun pansiyon kapasitesi ile kontenjan sayısı mutlaka kıyaslanmalı.
- Strateji Değişikliği: Geçmiş yılların taban puanları, bu yeni sistemde bire bir referans alınmamalı.
- Bilinçli Tercih: "Sadece puanı tutuyor" diye pansiyonlu kontenjan yazma dönemi kapanıyor, yerleşen öğrencinin pansiyonda kalması hedefleniyor.