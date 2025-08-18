18 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Eğitim Galerileri Özel okullarda kitap ücreti rezaleti! Matematik seti için veliden 43 bin TL istediler | Bakanlık 81 ilde denetim başlattı

Özel okullarda kitap ücreti rezaleti! Matematik seti için veliden 43 bin TL istediler | Bakanlık 81 ilde denetim başlattı

Bir özel okul, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yasaklanmasına rağmen velilerden fahiş fiyatla kitap ücreti talep etti. ATV'nin haberine göre okul tarafından velilerden bir matematik seti için 43 bin 900 TL istenirken diğer kitaplarla birlikte bu rakam 120 bin TL'ye çıktı. Veliler kitap ücreti fiyatlarında ortaya çıkan fırsatçılığa isyan ederken konuya ilişkin MEB tarafından 81 ildeki özel okullara denetim başlatıldı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 04:51 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 05:04
Özel okullarda kitap ücreti rezaleti! Matematik seti için veliden 43 bin TL istediler | Bakanlık 81 ilde denetim başlattı

Çocuğunu özel okula gönderen bazı ailelerin son zamanlardaki en büyük sorunu okullardan istenen ekstra kitap ücretleri oluyor. Okulların açılmasına 1 aydan az bir süre kala bazı özel okullar, yasak olmasına rağmen velilerden kitap zorunluluğu ortaya koyuyor.

Özel okullarda kitap ücreti rezaleti! Matematik seti için veliden 43 bin TL istediler | Bakanlık 81 ilde denetim başlattı

FAHİŞ FİYATLARLA FIRSATÇILIK

ATV'nin haberine göre bazı özel okullar velilerden kitap ücreti adı altında fahiş fiyatlar isteniyor. ATV muhabiri Şükran Uslu, mağdur ailelerden biri ile yaptığı görüşmede okulun bir matematik seti için 43 bin TL ücret istendiğini belirtti.

Özel okullarda kitap ücreti rezaleti! Matematik seti için veliden 43 bin TL istediler | Bakanlık 81 ilde denetim başlattı

61 BİN TL KİTAP ÜCRETİ

Mağdur veli: Daha önce aldığımız kitap ücretlerini bu yıl 61 bin 900 lira yapmışlar. Sanki bunu ticarete dönmüşler gibi hissediyorum. 'Biz bu kitaplar üzerinden ilerliyoruz. Bizim ekolojik dersimiz ayrı, bizim müzik dersimiz ayrı' denilerek kitap aldırmaya mecbur kılıyorlar.

Özel okullarda kitap ücreti rezaleti! Matematik seti için veliden 43 bin TL istediler | Bakanlık 81 ilde denetim başlattı

Bize okullar bunu almak zorunda bırakıyor. Geçtiğimiz sene 31 bin 900 TL'ye aldığımız kitap ücretlerini bu yıl 61 bin 900 yapmışlar. Kitaplarda da ciddi problemler var.

BAZI ÖZEL OKULLARDAN FAHİŞ KİTAP ÜCRETİ
Özel okullarda kitap ücreti rezaleti! Matematik seti için veliden 43 bin TL istediler | Bakanlık 81 ilde denetim başlattı

"MATEMATİK SETİ İÇİN 43 BİN TL"

Bir başka özel okulda ise 2025-2026 eğitim öğretim yılında sadece matematik seti için 43 bin TL ücret istedi. Bu maliyet diğer kitaplarla birleşince toplam maliyet 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Özel okullarda kitap ücreti rezaleti! Matematik seti için veliden 43 bin TL istediler | Bakanlık 81 ilde denetim başlattı

1 YILDA YÜZDE 100 ZAM

Başka bir özel okulda geçen yıl kitap ücreti 32 bin TL alınmış, 2025-2026 yılı kitap ücretine ise yüzde 94 zam ile bu yıl 62 bin TL kitap ücreti istendi.

Özel okullarda kitap ücreti rezaleti! Matematik seti için veliden 43 bin TL istediler | Bakanlık 81 ilde denetim başlattı

MEB TARAFINDAN KİTAP ÜCRETİ YASAKLANMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ocak ayında yaptığı açıklamasında özel okullarda kitap ücretinin tamamen yasaklandığını açıklamasının ardından 3 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özel öğretim kurumlarında ders kitabı kullanımına ilişkin yeni düzenlemelere gidilmişti.

Özel okullarda kitap ücreti rezaleti! Matematik seti için veliden 43 bin TL istediler | Bakanlık 81 ilde denetim başlattı

Bakanlık tarafından tüm okullarda ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda kullanılması zorunluluğunun getirildi.

Özel okullarda kitap ücreti rezaleti! Matematik seti için veliden 43 bin TL istediler | Bakanlık 81 ilde denetim başlattı

81 İLDEKİ ÖZEL OKULLAR İNCELENECEK

Bazı özel okulların yasak olmasına rağmen velilerden istediği ekstra kitap ücretlerine yönelik şikayetlerin artması nedeniyle bakanlık devreye girdi. Buna göre 81 ildeki özel okullar İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından denetlenecek. Denetim sırasında zorunlu ders kitaplarını okutup okutulmadığı ve hizmet ücretleri mercek altına alınacak.

Özel okullarda kitap ücreti rezaleti! Matematik seti için veliden 43 bin TL istediler | Bakanlık 81 ilde denetim başlattı

FAHİŞ ÜCRETLERLE KARŞILAŞAN VELİLER NE YAPMALI?


Özel okullarda kitap ücreti adı altında fahiş fiyatlar istenmesi durumunda veliler ilgili okulu Milli Eğitim Bakanlığı'nın iletişim merkezi (MEBİM) Alo 47 üzerinden, e-devlet kapısı üzerinden "Milli Eğitim Bakanlığı şikayet" sayfasından ya da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek şikayet edebilir.