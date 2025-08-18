18 Ağustos 2025, Pazartesi
Özel okullarda kitap ücreti rezaleti! Matematik seti için veliden 43 bin TL istediler | Bakanlık 81 ilde denetim başlattı
Bir özel okul, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yasaklanmasına rağmen velilerden fahiş fiyatla kitap ücreti talep etti. ATV'nin haberine göre okul tarafından velilerden bir matematik seti için 43 bin 900 TL istenirken diğer kitaplarla birlikte bu rakam 120 bin TL'ye çıktı. Veliler kitap ücreti fiyatlarında ortaya çıkan fırsatçılığa isyan ederken konuya ilişkin MEB tarafından 81 ildeki özel okullara denetim başlatıldı.
Giriş Tarihi: 18.08.2025 04:51 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 05:04