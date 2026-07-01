YKS AYT'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da cevabı değişti: Puan hesaplaması nasıl yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin değerlendirme sürecine yönelik incelemelerini tamamladı. Karara göre AYT Matematik Testi'nde bir sorunun doğru cevabı değiştirilirken, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'ndeki bir soru iptal edildi. ÖSYM, puanlamanın YKS Kılavuzu hükümleri doğrultusunda yeniden hesaplanacağını duyurdu. Peki, YKS/AYT'de hangi soru iptal edildi? Değişen sorunun cevabı ne?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin değerlendirme sürecine yönelik incelemelerini tamamladı. Sınav sonrası adaylardan gelen itirazların bilimsel olarak incelendiğini belirten kurum, Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) iki önemli karar alındığını açıkladı. ÖSYM'nin 1 Temmuz 2026 tarihli duyurusuna göre, AYT Matematik Testi'nde yer alan bir sorunun doğru cevabı değiştirilirken, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'ndeki bir soru ise iptal edildi.

AYT MATEMATİK TESTİNDEKİ 23. SORUNUN DOĞRU CEVABI DEĞİŞTİRİLDİ ÖSYM açıklamasına göre, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı sorunun doğru cevabı "C" yerine "A" olarak değiştirildi. Kurum, bu kararın madde analizleri, cevap anahtarlarının kontrolü ve aday itirazlarının bilimsel açıdan değerlendirilmesi sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alındığını bildirdi.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİNDE 20. SORU İPTAL EDİLDİ ÖSYM'nin aldığı ikinci karar ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesi oldu. Böylece 2026 AYT'de bir sorunun doğru cevabı değiştirilirken, bir soru da iptal edildi.

ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA ÖSYM, yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: "20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, Alan Yeterlilik Testleri'nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı sorunun 'C' olarak girilmiş cevabının 'A' olarak değiştirilmesine; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir."

PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK? ÖSYM, iptal edilen sorunun adayların puan hesaplamasında nasıl değerlendirileceğini de açıkladı. Duyuruda, 2026-YKS Kılavuzu'nun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesine atıf yapılarak şu hüküm hatırlatıldı: "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır."