Öğrenci affında sona gelindi: Yeni düzenleme kimleri kapsayacak? | Kanun teklifi TBMM gündeminde

AK Parti milletvekilleri, 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmesine yönelik kanun teklifini bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor.

AK Parti milletvekilleri, 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversiteyle ilişiği kesilen ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmesini öngören kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

ÖĞRENCİ AFFI DÜZENLEMESİNDE SONA GELİNDİ AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi. Teklifle kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek.

YENİ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSIYOR? Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayacak.

Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı olanlar düzenleme kapsamı dışında tutulacak.