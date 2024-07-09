LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB LGS takvimi...

Tercih Robotu Yardımcı Oluyor

Öğrencilerin tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapabilmeleri için LGS Tercih Robotu hazırlandı. Bu robot sayesinde öğrenciler, istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerine ve detaylı bilgilere ulaşabiliyor.