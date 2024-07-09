09 Temmuz 2024, Salı
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB LGS takvimi...
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile birlikte, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci 28 Haziran'da başladı ve 17 Temmuz'da sona erecek. Tercih sürecini tamamlayan öğrenciler ve aileleri, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Giriş: 09.07.2024 14:40
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