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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB LGS takvimi...

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile birlikte, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci 28 Haziran'da başladı ve 17 Temmuz'da sona erecek. Tercih sürecini tamamlayan öğrenciler ve aileleri, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 14:40
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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB LGS takvimi...

Milyonlarca öğrencinin lise hayallerine adım atmasını sağlayacak LGS tercih süreci devam ediyor. MEB e-Okul sistemi üzerinden yapılan tercihlerde, öğrenciler okul yüzdelik dilimleri, kontenjanlar ve taban puanlarını dikkatlice değerlendiriyor. LGS tercihleri 17 Temmuz 2024 Pazartesi günü sona erecek. Öğrencilerin bu tarihe kadar tercihlerini yapmış olmaları gerekiyor. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB LGS takvimi...

LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?

Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ve 2023 yılı yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

Öğrenciler, e-Okul üzerinden kendi yüzdelik dilimleriyle okulların taban ve tavan yüzdelik dilimlerini karşılaştırarak tercihlerini şekillendirebilirler.

Sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB LGS takvimi...

Kaç Tercih Hakkı Bulunuyor?

Öğrenciler, Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 okul tercih edebilecek. Bunlardan ilk 3'ünün kayıt alanından seçilmesi zorunlu.

Aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilir.

Yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, Merkezî Sınav ile Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 okul tercih edebilir.

Pansiyonlu Okullar tercih ekranından ise en fazla 5 okul tercih edilebilir.

Toplamda öğrenciler 20 okul tercihinde bulunabilir.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB LGS takvimi...

Tercih Robotu Yardımcı Oluyor

Öğrencilerin tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapabilmeleri için LGS Tercih Robotu hazırlandı. Bu robot sayesinde öğrenciler, istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerine ve detaylı bilgilere ulaşabiliyor.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB LGS takvimi...

LGS Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

LGS yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.