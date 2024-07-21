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KPSS'ye giderken ne götürülür, emanetçiler açık mı? KPSS'de kalem, silgi, su verilecek mi?

KPSS'ye girecek milyonlarca aday, sınav öncesi hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde tamamlamak için araştırmalarını sürdürüyor. Sınava girerken yanlarına ne almaları gerektiğini merak eden adaylar, KPSS'de kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini de sorguluyor. Peki, KPSS'ye girerken nelere dikkat edilmeli? Adaylar eşyalarını emanetçiye bırakabilecek mi, emanetçiler açık olacak mı? İşte, 2024 KPSS'ye girecek adayların bilmesi gerekenler...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 08:35 Güncelleme: 21.07.2024 08:36
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KPSS’de kalem, silgi, su verilecek mi? KPSS’ye giderken ne götürülür, emanetçiler açık mı?

KPSS'ye girerken alınması gerekenler sınava saatler kala binlerce aday tarafından merakla araştırılıyor. KPSS 2024'te kalem ve silgi verilip verilmeyeceği, KPSS'ye girerken alınması gereken belgeler ve sınav hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde. İşte, 2024 KPSS'ye girecek adayların bilmesi gereken tüm detaylar...

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KPSS’de kalem, silgi, su verilecek mi? KPSS’ye giderken ne götürülür, emanetçiler açık mı?

KPSS İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların aşağıdaki belgeleri yanında bulundurması zorunludur:

👉Sınava giriş belgesi

👉Nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

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KPSS’de kalem, silgi, su verilecek mi? KPSS’ye giderken ne götürülür, emanetçiler açık mı?

2024 KPSS'de Emanetçiler Açık Olacak mı?

KPSS'de sınav merkezlerinde emanetçiler açık olmayacak. Ancak, sınav salonlarının dışında özel emanetçiler açık olabilir. Bu emanetçilere güvenip güvenmeme konusunda adayların kafalarında soru işaretleri olsa da, ÖSYM'nin bilgilerine göre sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak. Bu nedenle, adaylar kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

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KPSS’de kalem, silgi, su verilecek mi? KPSS’ye giderken ne götürülür, emanetçiler açık mı?

KPSS'de Kalem ve Silgi Verilecek mi?

KPSS Alan Bilgisi sınavına girecek adaylara, sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adayların, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemesi gerekmektedir.

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KPSS’de kalem, silgi, su verilecek mi? KPSS’ye giderken ne götürülür, emanetçiler açık mı?

Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar Nelerdir?

Adayların sınav binalarına getirmesi yasak olan araç gereç ve eşyalar şunlardır:

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihaz, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyalar (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlar