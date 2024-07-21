21 Temmuz 2024, Pazar
KPSS'ye giderken ne götürülür, emanetçiler açık mı? KPSS'de kalem, silgi, su verilecek mi?
KPSS'ye girecek milyonlarca aday, sınav öncesi hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde tamamlamak için araştırmalarını sürdürüyor. Sınava girerken yanlarına ne almaları gerektiğini merak eden adaylar, KPSS'de kalem ve silgi verilip verilmeyeceğini de sorguluyor. Peki, KPSS'ye girerken nelere dikkat edilmeli? Adaylar eşyalarını emanetçiye bırakabilecek mi, emanetçiler açık olacak mı? İşte, 2024 KPSS'ye girecek adayların bilmesi gerekenler...
Giriş: 21.07.2024 08:35 Güncelleme: 21.07.2024 08:36
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