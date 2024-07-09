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KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS Önlisans geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar?

KPSS Önlisans başvuruları için bir şans daha! İki yıllık bölüm mezunlarının kamu kontenjanlarına başvurabilmeleri için gerekli puanı alacakları KPSS Önlisans sınavı için geç başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM, başvuruları kaçıran adaylar için Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tekrar başvuru alma sürecini başlatıyor. Geç başvuru sürecinde başvuru ücreti farklılık gösterecek ve işlem süresi daha kısa olacak. Peki, KPSS Önlisans geç başvuruları başladı mı?

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 06:18
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KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS Önlisans geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar?

KPSS Önlisans sınavına başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için önemli bir fırsat doğdu. ÖSYM, geç başvuru tarihlerini açıkladı ve adaylar için AİS ekranını yeniden erişime açtı. İki yıllık ön lisans programlarından mezun olanlar, kamu kurumlarındaki iş ilanlarına başvurabilmek için bu sınava katılacaklar. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, başvuruyu kaçıran adaylar şimdi ekran başında. Peki, 2024 KPSS Önlisans geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

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KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS Önlisans geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar?

KPSS Önlisans Geç Başvuru Tarihi 2024

ÖSYM'nin sınav ve başvuru takvimine göre, KPSS Önlisans geç başvuruları 9 - 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bu süreçte, başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için yeni bir fırsat doğuyor ve başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.

ÖSYM AİS EKRANI KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN!

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KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS Önlisans geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar?

KPSS Sınav Takvimi 2024

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi de belirlendi. İşte sınav tarihleri:

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül'de yapılacak.

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KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS Önlisans geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar?

KPSS Önlisans Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar?

KPSS sınav ücreti, normal başvuru döneminde 350 TL olarak belirlenmişti. Ancak, geç başvuru tarihlerinde bu ücret yüzde 50 artırımlı olarak alınıyor. Dolayısıyla, geç başvuru ücretinin 525 TL olması bekleniyor.