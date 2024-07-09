09 Temmuz 2024, Salı
KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS Önlisans geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar?
KPSS Önlisans başvuruları için bir şans daha! İki yıllık bölüm mezunlarının kamu kontenjanlarına başvurabilmeleri için gerekli puanı alacakları KPSS Önlisans sınavı için geç başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM, başvuruları kaçıran adaylar için Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tekrar başvuru alma sürecini başlatıyor. Geç başvuru sürecinde başvuru ücreti farklılık gösterecek ve işlem süresi daha kısa olacak. Peki, KPSS Önlisans geç başvuruları başladı mı?
Giriş: 09.07.2024 06:18
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