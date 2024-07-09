KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS Önlisans geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar?

KPSS Önlisans sınavına başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için önemli bir fırsat doğdu. ÖSYM, geç başvuru tarihlerini açıkladı ve adaylar için AİS ekranını yeniden erişime açtı. İki yıllık ön lisans programlarından mezun olanlar, kamu kurumlarındaki iş ilanlarına başvurabilmek için bu sınava katılacaklar. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, başvuruyu kaçıran adaylar şimdi ekran başında. Peki, 2024 KPSS Önlisans geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...