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Haberler Eğitim Galerileri Bitlis'te okullar tatil mi? 27 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi? Erzurum, Artvin, Giresun, Batman... Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Bitlis'te okullar tatil mi? 27 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi? Erzurum, Artvin, Giresun, Batman... Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılar sonrası yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışının görüldüğü bölgelerde ulaşımda aksamalara neden olurken bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Peki Bitlis'te okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil ilan edildi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 06:59
Bitlis’te okullar tatil mi? 27 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi? Erzurum, Artvin, Giresun, Batman... Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Türkiye genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları, eğitimde aksamaları da beraberinde getirdi. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı illerde 27 Kasım Çarşamba günü okullar tatil edildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarla tatil haberleri netlik kazanırken, Bitlis, Giresun ve Erzurum gibi illerdeki durum ise merakla takip ediliyor. Peki, Bitlis'te bugün eğitim öğretime ara verildi mi? İşte konuya ilişkin merak edilen gelişmeler...

Bitlis’te okullar tatil mi? 27 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi? Erzurum, Artvin, Giresun, Batman... Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Bitlis'te 4 İlçede Eğitime Ara Verildi

Bitlis Valiliği, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engelli personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Valilikten yapılan açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Bitlis’te okullar tatil mi? 27 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi? Erzurum, Artvin, Giresun, Batman... Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Erzurum'da Birçok İlçede Eğitim Aksadı

Erzurum'un bazı ilçelerinde soğuk hava ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Uzundere, Tortum, Tekman, Pasinler, Karayazı, Oltu, Narman ve Olur ilçelerindeki tüm okullarda tatil kararı alınırken, Horasan, Çat ve Aşkale ilçelerinde yalnızca taşımalı eğitim ve kırsal mahallelerdeki okullar kapatıldı.
İlçe genelinde tatil kararı alınan yerlerde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

Bitlis’te okullar tatil mi? 27 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi? Erzurum, Artvin, Giresun, Batman... Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Artvin'in Şavşat İlçesinde 2 Gün Tatil

Artvin'in Şavşat Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma nedeniyle 27 Kasım Çarşamba ve 28 Kasım Perşembe günlerinde ilçe genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı. İlk ve orta dereceli okulların yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile Halk Eğitim Merkezleri de karardan etkilendi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ise tatil süresince izinli sayılacak.

Bitlis’te okullar tatil mi? 27 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi? Erzurum, Artvin, Giresun, Batman... Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Giresun'da Belirli Bölgelerde Okullar Tatil Edildi

Giresun'da Dereli ilçesine bağlı belde ve köy okullarında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 27 Kasım'da eğitime ara verildi. İlçe merkezindeki okullarda eğitim devam ederken, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler idari izinli sayıldı. Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesine bağlı bazı köy okullarında da eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis’te okullar tatil mi? 27 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi? Erzurum, Artvin, Giresun, Batman... Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Batman'ın Sason İlçesinde Taşımalı Eğitim Durduruldu

Batman'ın Sason ilçesinde köylerdeki okullara taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitim-öğretim 27 Kasım Çarşamba günü bir gün süreyle durduruldu. İlçe genelinde alınan bu kararın, yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek riskleri önlemek amacıyla uygulandığı belirtildi.

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