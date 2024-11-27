27 Kasım 2024, Çarşamba
Bitlis'te okullar tatil mi? 27 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi? Erzurum, Artvin, Giresun, Batman... Valilik-MEB son dakika açıklamaları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılar sonrası yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışının görüldüğü bölgelerde ulaşımda aksamalara neden olurken bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Peki Bitlis'te okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil ilan edildi?
Giriş Tarihi: 27.11.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 06:59