Bitlis’te okullar tatil mi? 27 Kasım hangi illerde okullar tatil edildi? Erzurum, Artvin, Giresun, Batman... Valilik-MEB son dakika açıklamaları

Bitlis'te 4 İlçede Eğitime Ara Verildi

Bitlis Valiliği, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engelli personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Valilikten yapılan açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.