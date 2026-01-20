YPG Rakka'da eğitim kurumlarını sözde karargah yapmış! Çocukların geleceği silah zoruyla elinden alındı
Suriye ordusunun başlattığı harekâtla Rakka kenti YPG'den temizlenmişti. Kentte büyük yıkıma neden olan YPG'nin, okulların altını da tünel ağıyla ördüğü ortaya çıktı. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ, bir ilkokulun altındaki tünel ağını görüntüledi. İşte o özel görüntüler...
Suriye ordusunun gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütü YPG'den temizlenen Rakka'da, örgütün sivil yerleşimleri ve eğitim yuvalarını nasıl birer karargâha dönüştürdüğü gün yüzüne çıktı.
Okulların altını adeta bir örümcek ağı gibi tünellerle ören teröristlerin, çocukları eğitimden mahrum bırakıp buraları mühimmat deposu ve sığınak olarak kullandığı anlar, A Haber ekibi tarafından saniye saniye görüntülendi.
EĞİTİM YUVALARI TERÖR KARARGAHINA DÖNÜŞTÜ
Rakka'da bir ilkokul binasına giren A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "YPG'li teröristler Rakka'nın da altını tünellerle oydular. Hatta okulları, hastaneleri, birçok kamu kurumunu tünel ağlarıyla örmüş durumdalar" sözleriyle bölgedeki acı tabloyu gözler önüne serdi.
Okul bahçesinde yükselen toprak yığınlarına dikkat çeken Geçgel, "Burası bir ilkokul binası, etrafı görüyorsunuz tamamen toprak yığını. Peki bu toprak nereden geliyor? Teröristlerin tünellerinden geliyor" ifadelerini kullandı.
ŞEHRİN HER NOKTASINA ULAŞAN TÜNEL AĞLARI
Terör örgütünün kazdığı tünellerin sadece okul sınırları içerisinde kalmadığı, tüm şehri kuşattığı belirlendi. Muhabir Mehmet Geçgel, "Bu tünel, YPG'li teröristler tarafından kazıldıktan sonra birçok noktaya açılan bir tünel. Okulların bahçelerine tüneller kazdılar, buraları çocukların kullanımından çıkartarak kendileri sözde karargâh olarak kullanmaya başladılar" şeklinde konuştu. Tünellerin derinliğine ve stratejik konumuna değinen Geçgel, "Bu tüneller şehrin farklı noktalarına gidiyor. Oralardan çıkıp teröristler saldırı girişiminde bulunuyordu" sözleriyle örgütün sinsi planını aktardı.
ÇOCUKLARIN GELECEĞİ SİLAH ZORUYLA ELİNDEN ALINDI
Okulun içindeki harabeye dönmüş sınıfları ve terk edilmiş okul sıralarını gösteren Geçgel, örgütün çocuklara yönelik zulmünü şu sözlerle dile getirdi, "Buradaki çocuklara eğitim hakkı verilmiyordu. Onları zorla silahlandırıp 9-10 yaşlarındaki çocukları ailelerinden zorla alıyorlardı. Çocukların kahkahalarının olması gereken bu bahçede silah sesleri yankılanıyordu." Sınıflardaki defter ve kitapların arasında tünel girişlerinin bulunduğunu belirten Geçgel, "YPG'li teröristler işgal ettiği her noktada camileri dahi sözde karargâha dönüştürdüler. Sadece okulları değil, hastaneleri de aynı şekilde altlarını tünellerle kazdılar" ifadelerini kullandı.