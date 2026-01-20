YPG Rakka'da eğitim kurumlarını sözde karargah yapmış! Çocukların geleceği silah zoruyla elinden alındı

Suriye ordusunun başlattığı harekâtla Rakka kenti YPG'den temizlenmişti. Kentte büyük yıkıma neden olan YPG'nin, okulların altını da tünel ağıyla ördüğü ortaya çıktı. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ, bir ilkokulun altındaki tünel ağını görüntüledi. İşte o özel görüntüler...

Suriye ordusunun gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütü YPG'den temizlenen Rakka'da, örgütün sivil yerleşimleri ve eğitim yuvalarını nasıl birer karargâha dönüştürdüğü gün yüzüne çıktı. A HABER RAKKA'DAKİ TERÖR TÜNELLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ Okulların altını adeta bir örümcek ağı gibi tünellerle ören teröristlerin, çocukları eğitimden mahrum bırakıp buraları mühimmat deposu ve sığınak olarak kullandığı anlar, A Haber ekibi tarafından saniye saniye görüntülendi.

EĞİTİM YUVALARI TERÖR KARARGAHINA DÖNÜŞTÜ Rakka'da bir ilkokul binasına giren A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "YPG'li teröristler Rakka'nın da altını tünellerle oydular. Hatta okulları, hastaneleri, birçok kamu kurumunu tünel ağlarıyla örmüş durumdalar" sözleriyle bölgedeki acı tabloyu gözler önüne serdi.

Okul bahçesinde yükselen toprak yığınlarına dikkat çeken Geçgel, "Burası bir ilkokul binası, etrafı görüyorsunuz tamamen toprak yığını. Peki bu toprak nereden geliyor? Teröristlerin tünellerinden geliyor" ifadelerini kullandı.

ŞEHRİN HER NOKTASINA ULAŞAN TÜNEL AĞLARI Terör örgütünün kazdığı tünellerin sadece okul sınırları içerisinde kalmadığı, tüm şehri kuşattığı belirlendi. Muhabir Mehmet Geçgel, "Bu tünel, YPG'li teröristler tarafından kazıldıktan sonra birçok noktaya açılan bir tünel. Okulların bahçelerine tüneller kazdılar, buraları çocukların kullanımından çıkartarak kendileri sözde karargâh olarak kullanmaya başladılar" şeklinde konuştu. Tünellerin derinliğine ve stratejik konumuna değinen Geçgel, "Bu tüneller şehrin farklı noktalarına gidiyor. Oralardan çıkıp teröristler saldırı girişiminde bulunuyordu" sözleriyle örgütün sinsi planını aktardı.