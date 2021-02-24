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Yılan kanı içiyorlar! Askerlerin korkunç tatbikatları 'bir sonraki salgını tetikleyebilir'

Askerlerin Tayland'da düzenlenen askeri eğitim tatbikatına katılarak burada hayvanları çıplak elle canice öldürmeleri, çiğ çiğ yiyerek kanlarını içmesi, nedeniyle tatbikatla ilgili çarpıcı bir uyarı yapıldı. Tayland'da ağustos ayında yapılan Cobra Gold tatbikatının sadece güçlendirme ekibi içerisinde yer almış olsalar da hayvanların katledilmesini içeren askeri hayatta kalma tatbikatlarına hiçbir şekilde katılmaması gerektiği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 24.02.2021 06:13 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 06:13
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Yılan kanı içiyorlar! Askerlerin korkunç tatbikatları 'bir sonraki salgını tetikleyebilir'

Hayvan hakları savunucuları, askerlere canlı kertenkele yemeleri ve yılan kanı içmeleri için yapılan aşırı askeri tatbikatların "bir sonraki salgını tetikleyebileceği" konusunda uyardı. Hayvanlara Muamelede Etik Derneği (PETA), askerlerin geçen yıl Tayland'da düzenlenen ve hayvanların öldürüldüğü "askeri eğitim tatbikatına" katılmasına tepki gösterdi.

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Yılan kanı içiyorlar! Askerlerin korkunç tatbikatları 'bir sonraki salgını tetikleyebilir'

PETA'dan yapılan açıklamada, askerlerin Tayland'da ağustos ayında yapılan Cobra Gold tatbikatının sadece güçlendirme ekibi içerisinde yer almış olsalar da hayvanların katledilmesini içeren askeri hayatta kalma tatbikatlarına hiçbir şekilde katılmaması gerektiği vurgulandı.

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Yılan kanı içiyorlar! Askerlerin korkunç tatbikatları 'bir sonraki salgını tetikleyebilir'

TAVUKLRI ÇIPLAK ELLE ÖLDÜRDÜLER
PETA, ilk olarak 1982 yılında yapılan tatbikatlar, katılımcıların tavukları çıplak elleriyle öldürdüğünü ve canlı kertenkelelerin yanı sıra akrep ve tarantulaları yediğine dikkat çekiyor. Askerlerin ayrıca kobraların başlarını kesip kanlarını içtikleri biliniyor.

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Yılan kanı içiyorlar! Askerlerin korkunç tatbikatları 'bir sonraki salgını tetikleyebilir'

Bunlar, onları orman koşullarına hazırlamak için eğitim egzersizleri olarak biliniyor. Dünyanın dört bir yanından askerler, türünün en büyük etkinliği olan kötü şöhretli Cobra Gold egzersizlerine katılmak için her yıl Tayland'a gider.

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Yılan kanı içiyorlar! Askerlerin korkunç tatbikatları 'bir sonraki salgını tetikleyebilir'

4 BİN 500 ASKER KATILDI
The Sun gazetesinin haberine göre, geçen yıl Cobra Gold 2020'ye Singapur, Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Endonezya ve Malezya'dan gelen askerlerle birlikte yaklaşık 4 bin 500 ABD personeli katıldı.