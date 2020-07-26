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Yenilgi üzerine yenilgi alan Yunan kudurdu! Alçak Türkiye sözleri

Yunanistan Kilisesi'nin lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili yine haddini aşan açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 26.07.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 09:17
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Yenilgi üzerine yenilgi alan Yunan kudurdu! Alçak Türkiye sözleri

Selanik metropoliti Anthimos'un çağrısı üzerine önceki akşam Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenlenen Selanik'teki Hagia Sophia kilisesinin avlusunda toplanan "Kutsal Tabur" isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericilerin Türk bayrağı yakmasına izin verilmesine Türkiye sert tepki göstermişti. Atina'da düzenlenen ayinde ise Yunan kilisesi lideri Yeronimos, haddini aşan ifadeler kullandı.

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Yenilgi üzerine yenilgi alan Yunan kudurdu! Alçak Türkiye sözleri

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunan hükümetinin ve parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı Türk bayrağının Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

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Yenilgi üzerine yenilgi alan Yunan kudurdu! Alçak Türkiye sözleri

"Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak" tanımladığı Yunanistan'a "567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından uyanması ve bunun ezikliğinden kurtulması" çağrısı yapan Sözcü Hami Aksoy, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen, tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir" dedi.

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Yenilgi üzerine yenilgi alan Yunan kudurdu! Alçak Türkiye sözleri

BAŞPİSKOPOSUN YENİ KÜSTAHLIĞI
Yunanistan Kilisesi'nin lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili yine haddini aşan açıklamalar yaptı.

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Yenilgi üzerine yenilgi alan Yunan kudurdu! Alçak Türkiye sözleri

Cuma gecesi, Ayasofya için Atina'daki Metropol kilisesinde düzenlenen özel ayinden sonra konuşan Yeronimos, "Çağımızın en büyük tehlikesi olan barbarlığın yayılmaması için dua ettik.