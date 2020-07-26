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26 Temmuz 2020, Pazar
Haberler Galeri Yenilgi üzerine yenilgi alan Yunan kudurdu! Alçak Türkiye sözleri
Yenilgi üzerine yenilgi alan Yunan kudurdu! Alçak Türkiye sözleri
Yunanistan Kilisesi'nin lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili yine haddini aşan açıklamalar yaptı.
Giriş Tarihi: 26.07.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 09:17