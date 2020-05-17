Yeni Covid-19 araştırması! Corona virüs Vuhan'daki hayvan pazarından yayılmadı!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Koronavirüs şu ana kadar 4 milyonu aşkın kişiye bulaşırken 300 bini aşkın kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüsün Wuhan'da bulunan bir hayvan pazarından yayıldığı açıklanmıştı. Ancak gelen son dakika haberine göre Çinli bilim insanları yeni tip corona virüsün (Covid-19) ülkenin Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılarak pandemiye dönüşmediğini öne sürdü. Araştırmada, elde edilen verilerin Wuhan'a işaret etmediği ve corona virüsün yarasalardan insanlara geçiş için bir ara türe ihtiyacı olmadığı açıklandı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.05.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 13:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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