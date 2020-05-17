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Yeni Covid-19 araştırması! Corona virüs Vuhan'daki hayvan pazarından yayılmadı!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Koronavirüs şu ana kadar 4 milyonu aşkın kişiye bulaşırken 300 bini aşkın kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüsün Wuhan'da bulunan bir hayvan pazarından yayıldığı açıklanmıştı. Ancak gelen son dakika haberine göre Çinli bilim insanları yeni tip corona virüsün (Covid-19) ülkenin Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılarak pandemiye dönüşmediğini öne sürdü. Araştırmada, elde edilen verilerin Wuhan'a işaret etmediği ve corona virüsün yarasalardan insanlara geçiş için bir ara türe ihtiyacı olmadığı açıklandı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.05.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 13:53
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Yeni Covid-19 araştırması! Corona virüs Vuhan'daki hayvan pazarından yayılmadı!

Çin'de geçen aralık ayında Wuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarında ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ve 310 bin kişinin ölümüne yol açan pandeminin kaynağı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Yeni Covid-19 araştırması! Corona virüs Vuhan'daki hayvan pazarından yayılmadı!

"ARACI TÜR OLMAYABİLİR"
NTV'de yer alan habere göre, Çin'de yapılan araştırmada moleküler biyolog Alina Chan ve evrimsel biyolog Shing Zhan, "Kamuya açık genetik veriler, virüsün pazarda önceden ileri sürüldüğü gibi farklı 3 -4 tür arası bulaşmaya işaret etmiyor. Yeni tip corona virüsün zoonatik olduğunu biliyoruz. Bu durumda öncelikli olarak yarasalar incelenmeli" açıklamasını yaptı.

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Yeni Covid-19 araştırması! Corona virüs Vuhan'daki hayvan pazarından yayılmadı!

Diğer taraftan araştırmacılar, "Genetiği değiştirilmemiş bir öncülün laboratuvarda çalışırken insanlara adapte olabilme olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır" ifadelerini kullanarak, virüsün Wuhan'daki deniz ürünleri pazarından yayılmış olduğunu düşünmedikleri söyledi.

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Yeni Covid-19 araştırması! Corona virüs Vuhan'daki hayvan pazarından yayılmadı!

Uzmanlar virüsün kaynağı bulmanın hastalığı anlamak, aşı geliştirmek ve gelecek salgınları durdurmanın anahtarı olduğunu düşünüyor.

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Yeni Covid-19 araştırması! Corona virüs Vuhan'daki hayvan pazarından yayılmadı!

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19'un yarasa kaynaklı hastalıklar üzerinde çalışan Wuhan'daki bir laboratuvarından çıktığını söylemesinin, Çin'in ise Wuhan'daki bir spor musabakasına katılan ABD askerlerini suçlamasının ardından virüsün ortaya çıkışı ile çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmaya devam ediyor.