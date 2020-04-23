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Haberler Galeri Yarım saniyeden az bir sürede tespit edilecek! Koronaya karşı köpekler devrede

Yarım saniyeden az bir sürede tespit edilecek! Koronaya karşı köpekler devrede

İngiltere'de Medical Detection Dogs adlı kuruluş altı köpeği coronavirüsü yarım saniyeden az bir sürede tespit edebilmesi için eğittiğini duyurdu. Hükümetle görüştüğünü bildiren kurum, eğer projeye onay alırsa eğitilen köpeklerin havalimanlarında Covid-19 hastalarını tespit etmek için kullanılacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 13:12
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Yarım saniyeden az bir sürede tespit edilecek! Koronaya karşı köpekler devrede

İngiltere havaalanlarında konuşlandırılabilecekleri umuduyla yeni corona virüs (Covid-19) hastalarını tespit etmek için köpekleri eğiten bir yardım kuruluşu, hükümetle görüşmelerde bulunduğunu ve projenin onay alacağından umutlu olduğunu açıkladı.

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Yarım saniyeden az bir sürede tespit edilecek! Koronaya karşı köpekler devrede

KÖPEKLER HASTALIKLARI BİR SANİYEDEN KISA SÜREDE TESPİT EDİYOR

Kanser ve sıtmayı tespit etmek için eğitilmiş köpekleri bulunan Medical Detection Dogs (Medikal Tespit Köpekleri) isimli kurumun CEO'su Claire Guest, köpeklerinin hastalıkları bir saniyeden daha kısa sürede tespit edebildiğini söyledi.

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Yarım saniyeden az bir sürede tespit edilecek! Koronaya karşı köpekler devrede

HAVALİMANLARINDA GÖREV YAPACAKLAR

Guest, özellikle koku alma duyusu çok gelişmiş olan İspanyol cockerleri ve melez bir ırk olan labradoodleların, karantina önlemleri gevşediğinde İngiltere'ye dışarıdan gelen insanları test etmek için kullanılabileceğini bildirdi.

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Yarım saniyeden az bir sürede tespit edilecek! Koronaya karşı köpekler devrede

HÜKÜMETLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

BBC'ye konuşan CEO, "Hükümetle görüşüyoruz, bunu destekleyeceklerinden ve bunda büyük bir değer göreceklerinden çok eminiz" açıklamasını yaptı.

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Yarım saniyeden az bir sürede tespit edilecek! Koronaya karşı köpekler devrede

SEMPTOMLARI OLMAYAN İNSANLARI KOKULARINDAN TESPİT EDECEKLER

Guest, havaalanlarında köpeklerinin nasıl Covid-19 testi yapacağını ise şu şekilde açıkladı: "Corona virüse birkaç önce yakalan ya ateş ve öksürük gibi belirtileri olmayan insanlar havalimanlarına girüş yaptığında belirlenmesi kolay olmuyor. Ancak, bir köpek yarım saniyede kimin hasta olduğunu çözebilir. Havalimanındaki köpekler sırasıyla herkesi koklayacak ve hangisinin teste ihtiyacı olduğunu belirleyecek. Böylece, İngiltere'de virüsün daha fazla yayılması önlenerek şüpheli kişiler doğrudan izolasyon bölgelerine gönderilecek."