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Yarım saniyeden az bir sürede tespit edilecek! Koronaya karşı köpekler devrede
İngiltere'de Medical Detection Dogs adlı kuruluş altı köpeği coronavirüsü yarım saniyeden az bir sürede tespit edebilmesi için eğittiğini duyurdu. Hükümetle görüştüğünü bildiren kurum, eğer projeye onay alırsa eğitilen köpeklerin havalimanlarında Covid-19 hastalarını tespit etmek için kullanılacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 23.04.2020 13:10Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 13:12