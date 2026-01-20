Yarım asırlık kanlı iz! 13 kadını vahşice katletti | Her detayı kan dondurdu

O dönem henüz 17 yaşında olan oğlu Neil Jackson, kamyon şoförü Peter Sutcliffe tarafından öldürülen annesinin cesedini teşhis etmek zorunda kaldı. Bugün emekli bir çatı ustası olan Neil, hayatının en karanlık gününü sanki dün yaşanmış gibi hatırladığını ifade etti.

İngiltere'de bir seri katil 13 kadını katletti. Kadınlardan biri Emily Jackson'ın başına çekiçle vurdu tam 52 kez tornavidayla bıçaklayarak öldürdü.

Seri katil Sutcliffe, 20 Ocak 1976'da Emily Jackson'ı ıssız bir sanayi bölgesine götürdü. Önce başına çekiçle vurdu, ardından bir tornavidayla tam 52 kez bıçakladı. Olay, İngiltere tarihine geçen en kanlı cinayetlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Neil Jackson, The Sun gazetesine yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sabah kahvaltımı yapmıştım, işe gitmeye hazırlanıyordum. Kapı çaldı ve her şey değişti. Bir daha asla eskisi gibi olmadı. Polis babamı soruyordu. Haberi hemen verdiler ama idrak etmemiz günler sürdü."

Ailenin Leeds'teki Millgarth Polis Karakolu'na götürüldüğünü anlatan Neil, annesinin cesedini babası şokta olduğu için kendisinin teşhis ettiğini söyledi: "O anı en büyük düşmanıma bile dilemem. Sanki bıçaklanan bendim."