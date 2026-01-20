CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yarım asırlık kanlı iz! 13 kadını vahşice katletti | Her detayı kan dondurdu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiltere'yi yıllar boyunca korku içinde bırakan Yorkshire Ripper kabusunun acısı, aradan yarım asır geçmesine rağmen tazeliğini koruyor. Neil Jackson'ın hayatı, tam 50 yıl önce bugün polisin kapıyı çalmasıyla altüst oldu. Annesi Emily Jackson'ın, tarihin en azılı seri katillerinden biri olarak bilinen Peter Sutcliffe tarafından vahşice katledildiği haberi, aileyi derin bir yıkıma sürükledi.

Yarım asırlık kanlı iz! 13 kadını vahşice katletti | Her detayı kan dondurdu

İngiltere'de bir seri katil 13 kadını katletti. Kadınlardan biri Emily Jackson'ın başına çekiçle vurdu tam 52 kez tornavidayla bıçaklayarak öldürdü.

O dönem henüz 17 yaşında olan oğlu Neil Jackson, kamyon şoförü Peter Sutcliffe tarafından öldürülen annesinin cesedini teşhis etmek zorunda kaldı. Bugün emekli bir çatı ustası olan Neil, hayatının en karanlık gününü sanki dün yaşanmış gibi hatırladığını ifade etti.

Yarım asırlık kanlı iz! 13 kadını vahşice katletti | Her detayı kan dondurdu

DETAYLAR KAN DONDURDU

Seri katil Sutcliffe, 20 Ocak 1976'da Emily Jackson'ı ıssız bir sanayi bölgesine götürdü. Önce başına çekiçle vurdu, ardından bir tornavidayla tam 52 kez bıçakladı. Olay, İngiltere tarihine geçen en kanlı cinayetlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Yarım asırlık kanlı iz! 13 kadını vahşice katletti | Her detayı kan dondurdu

Neil Jackson, The Sun gazetesine yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sabah kahvaltımı yapmıştım, işe gitmeye hazırlanıyordum. Kapı çaldı ve her şey değişti. Bir daha asla eskisi gibi olmadı. Polis babamı soruyordu. Haberi hemen verdiler ama idrak etmemiz günler sürdü."

Ailenin Leeds'teki Millgarth Polis Karakolu'na götürüldüğünü anlatan Neil, annesinin cesedini babası şokta olduğu için kendisinin teşhis ettiğini söyledi: "O anı en büyük düşmanıma bile dilemem. Sanki bıçaklanan bendim."

Yarım asırlık kanlı iz! 13 kadını vahşice katletti | Her detayı kan dondurdu

5 YIL SÜREN KABUS

Sutcliffe, Emily Jackson'ı öldürmeden üç ay önce, Leeds yakınlarındaki Roundhay'de 28 yaşındaki Wilma McCann'i katletmişti. O dönemde Yorkshire'daki kadınlar, beş yıl sürecek bir korku döneminin başladığından habersizdi.

Yarım asırlık kanlı iz! 13 kadını vahşice katletti | Her detayı kan dondurdu

Katil, Emily Jackson'ı yardım etmek bahanesiyle arabasına aldı. Daha sonra aracında arıza varmış gibi yaparak kaputu açtı. Emily, motoru kontrol etmesi için çakmak tutarken, Sutcliffe arkadan saldırdı.

Yarım asırlık kanlı iz! 13 kadını vahşice katletti | Her detayı kan dondurdu

25 ÇOCUK ANNESİZ KALDI

Yorkshire Ripper'ın saldırıları sonucunda toplam 25 çocuk annesiz kaldı. Emily Jackson da bu kurbanlardan biriydi.

Yarım asırlık kanlı iz! 13 kadını vahşice katletti | Her detayı kan dondurdu

Neil Jackson, yaşananların etkisini şu sözlerle anlattı: "Bu olaydan sonra ailemiz asla toparlanamadı. Sutcliffe ailemizi öldürdü, bizi parçaladı. Beş kişilik bir aileydik, sonra tek başıma kaldım."

Cinayetin ardından kız kardeşi halasının yanına, erkek kardeşi babasının yanına gönderildi. Neil ise iki ay sonra orduya katıldı. "Bir daha asla gerçek bir aile olamadık" dedi.

Yarım asırlık kanlı iz! 13 kadını vahşice katletti | Her detayı kan dondurdu

13 CİNAYET YILLAR SÜREN KORKU

Peter Sutcliffe, 1975'ten itibaren kuzey İngiltere'de 13 kadını öldürdü, 9 kişiyi de ölümün eşiğine getirdi. 1981'de Sheffield'da devriye gezen polisler tarafından, 14'üncü kurbanını ararken yakalandı.

Mayıs 1981'de Old Bailey'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sutcliffe, üç yıl sonra akıl hastanesi Broadmoor'a sevk edildi. 2020'de Covid-19'a yakalanan seri katil, 74 yaşında öldü.

Mobil uygulamalarımızı indirin