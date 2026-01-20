Yarım asırlık kanlı iz! 13 kadını vahşice katletti | Her detayı kan dondurdu
İngiltere'yi yıllar boyunca korku içinde bırakan Yorkshire Ripper kabusunun acısı, aradan yarım asır geçmesine rağmen tazeliğini koruyor. Neil Jackson'ın hayatı, tam 50 yıl önce bugün polisin kapıyı çalmasıyla altüst oldu. Annesi Emily Jackson'ın, tarihin en azılı seri katillerinden biri olarak bilinen Peter Sutcliffe tarafından vahşice katledildiği haberi, aileyi derin bir yıkıma sürükledi.
İngiltere'de bir seri katil 13 kadını katletti. Kadınlardan biri Emily Jackson'ın başına çekiçle vurdu tam 52 kez tornavidayla bıçaklayarak öldürdü.
O dönem henüz 17 yaşında olan oğlu Neil Jackson, kamyon şoförü Peter Sutcliffe tarafından öldürülen annesinin cesedini teşhis etmek zorunda kaldı. Bugün emekli bir çatı ustası olan Neil, hayatının en karanlık gününü sanki dün yaşanmış gibi hatırladığını ifade etti.
DETAYLAR KAN DONDURDU
Seri katil Sutcliffe, 20 Ocak 1976'da Emily Jackson'ı ıssız bir sanayi bölgesine götürdü. Önce başına çekiçle vurdu, ardından bir tornavidayla tam 52 kez bıçakladı. Olay, İngiltere tarihine geçen en kanlı cinayetlerden biri olarak kayıtlara geçti.
Neil Jackson, The Sun gazetesine yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sabah kahvaltımı yapmıştım, işe gitmeye hazırlanıyordum. Kapı çaldı ve her şey değişti. Bir daha asla eskisi gibi olmadı. Polis babamı soruyordu. Haberi hemen verdiler ama idrak etmemiz günler sürdü."
Ailenin Leeds'teki Millgarth Polis Karakolu'na götürüldüğünü anlatan Neil, annesinin cesedini babası şokta olduğu için kendisinin teşhis ettiğini söyledi: "O anı en büyük düşmanıma bile dilemem. Sanki bıçaklanan bendim."
5 YIL SÜREN KABUS
Sutcliffe, Emily Jackson'ı öldürmeden üç ay önce, Leeds yakınlarındaki Roundhay'de 28 yaşındaki Wilma McCann'i katletmişti. O dönemde Yorkshire'daki kadınlar, beş yıl sürecek bir korku döneminin başladığından habersizdi.
Katil, Emily Jackson'ı yardım etmek bahanesiyle arabasına aldı. Daha sonra aracında arıza varmış gibi yaparak kaputu açtı. Emily, motoru kontrol etmesi için çakmak tutarken, Sutcliffe arkadan saldırdı.