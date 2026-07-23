MALİ YILLARDIR ŞİDDET SARMALINDA

Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip denize kıyısı olmayan Mali, son yıllarda hem terör örgütlerinin saldırıları hem de askeri yönetim ile onun destek için ülkeye davet ettiği Rus paralı askerlerinin faaliyetleri nedeniyle ağır bir güvenlik krizi yaşıyor.

Özellikle JNIM'in güç kazanmasıyla Mali ve çevresindeki Sahel bölgesi, dünyanın terör faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı merkezlerden biri haline geldi.

Geçen yıl örgüt ülke genelinde yakıt ablukası uygulayarak hayatı felç etti.