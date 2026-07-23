Washington Post: Trump yönetimi, Mali'de DEAŞ ve El Kaide bağlantılı terör örgütlerine yönelik askeri operasyon seçeneğini değerlendiriyor
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Batı Afrika ülkesi Mali'de El Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el-İslam vel Müslimin (JNIM) örgütüne yönelik askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.
Konuya ilişkin değerlendirmeler hakkında bilgi sahibi mevcut ve eski ABD'li yetkililere göre, planın onaylanması halinde Mali, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlamasından bu yana askeri saldırı emri verdiği sekizinci ülke olacak.
Trump, ikinci dönemine başlarken önceliğinin küresel çatışmaları sona erdirmek ve ABD kaynaklarını Amerikan halkına yönlendirmek olacağını söylemişti.
YÖNETİM İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI
Ancak üst düzey ABD'li yetkililer arasında JNIM'e karşı askeri operasyon düzenlenip düzenlenmemesi konusunda görüş ayrılığı bulunuyor.
Kaynaklara göre operasyon seçeneğini en güçlü şekilde savunan isimlerden biri, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Terörle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktörü Sebastian Gorka.
Tam adı Cemaat Nusret el-İslam vel Müslimin (JNIM) olan örgüt, Mali'de güçlü bir yapılanma kurarken Batı Afrika'nın kıyı ülkelerine yönelik saldırılarını da artırdı. Örgüt, bölgenin en iyi silahlanmış ve dünyanın en güçlü silahlı yapılanmalarından biri olarak değerlendiriliyor.
Mali hükümeti, Gorka ve Pentagon konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.
BEYAZ SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Beyaz Saray ise Trump'ın askeri operasyon emri verip vermeyeceğine ilişkin soruya doğrudan yanıt vermedi.
Yönetimden bir yetkili, ABD'nin Kuzey ve Batı Afrika ülkelerini terörle mücadele kapsamında Amerikan savunma ekipmanları ve hizmetleri satın almaya teşvik ettiğini söyledi.
Yetkili, Sahra Çölü'nün güneyindeki geniş yarı kurak bölge olan Sahel'deki terör tehdidinin "çok uluslu bir sorun" olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bölgesel ortaklarımızı ve NATO müttefiklerini, Sahel Devletleri İttifakı'nın JNIM ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleyi desteklemeye çağırıyoruz."
RUSYA ELEŞTİRİSİ
Sahel Devletleri İttifakı; Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşuyor. Bu ülkelerde son yıllarda darbelerle seçilmiş hükümetler devrilirken Batı ile ilişkiler büyük ölçüde zayıfladı ve güvenlik alanında Rusya ile iş birliği arttı.
ABD yönetimi ise başarısızlığın askeri yönetimlerden ziyade Rusya'dan kaynaklandığını savundu.
Bir ABD'li yetkili, "Rusya'nın Mali için etkili bir güvenlik ortağı olmadığı kanıtlandı." değerlendirmesinde bulunarak diğer Afrika ülkelerinin de Moskova'nın terörle mücadeledeki performansından ders çıkarması gerektiğini söyledi.