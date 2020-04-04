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Vuhan'da ikinci dalga korkusu! Yeni ölümler panikletti...

İlk kez Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs kısa süre içinde tüm dünyaya sıçradı. Çinli yetkililer virüsü kontrol altına aldıklarını ve hayatın normale döndüğünü açıklasa da 2. dalga korkusu geldi. Vuhan'da 8 Nisan'da seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı açıklanmıştı fakat 4 kişinin yeni tip koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği açıklanınca bu karar askıya alındı.

Giriş Tarihi: 04.04.2020 07:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 07:34
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Vuhan'da ikinci dalga korkusu! Yeni ölümler panikletti...

Tüm dünya koronavirüsün aşısını ve tedavisini araştırırken Vuhan'dan gelen haber herkesi korkuttu. Virüsün yayıldığı Vuhan'da 4 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında hükümet herkesin evinde kalması gerektiğini deklere ederek önlemleri sıkılaştırdı. Şehirde son aylarda yeni tanı konulmadığı, seyahat kısıtlamasının da kaldırılacağı ifade edilmişti.

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Vuhan'da ikinci dalga korkusu! Yeni ölümler panikletti...

Çin Halk Cumhuriyeti, koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Vuhan'da yaşayanlara evlerinde kalmaları ve önlemleri sıkılaştırmaları çağrısında bulundu.

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Vuhan'da ikinci dalga korkusu! Yeni ölümler panikletti...

Daha önce 8 Nisan'da seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı açıklanan Vuhan'da dört kişinin daha hayatını kaybetmesi üzerine 'ikinci dalga' endişesi başladı.

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Vuhan'da ikinci dalga korkusu! Yeni ölümler panikletti...

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde yaşayanlara evlerinde kalmaları ve aldıkları önlemleri sıkılaştırmaları çağrılarında bulundu.

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Vuhan'da ikinci dalga korkusu! Yeni ölümler panikletti...

Şehirde dışarıdan gelenler yoluyla oluşabilecek ikinci bir dalgadan çekinen yetkililer Vuhan sakinlerini salgına karşı tetikte olmaya çağırdı.