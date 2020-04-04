Vuhan'da ikinci dalga korkusu! Yeni ölümler panikletti...

İlk kez Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs kısa süre içinde tüm dünyaya sıçradı. Çinli yetkililer virüsü kontrol altına aldıklarını ve hayatın normale döndüğünü açıklasa da 2. dalga korkusu geldi. Vuhan'da 8 Nisan'da seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı açıklanmıştı fakat 4 kişinin yeni tip koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği açıklanınca bu karar askıya alındı.

Giriş Tarihi: 04.04.2020 07:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 07:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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