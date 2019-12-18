Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan adam

Rusya'da devlet başkanı olan liderlerin Kremlin'e giden yolları hep farklılık gösterdi. Ama en çok da bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in nasıl o koltuğa oturduğu merak edildi. Peki 20 yıl önce Putin'e Kremlin'in anahtarını altın tepside kim sundu?

Giriş Tarihi: 18.12.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 11:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





