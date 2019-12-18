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Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan adam

Rusya'da devlet başkanı olan liderlerin Kremlin'e giden yolları hep farklılık gösterdi. Ama en çok da bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in nasıl o koltuğa oturduğu merak edildi. Peki 20 yıl önce Putin'e Kremlin'in anahtarını altın tepside kim sundu?

Giriş Tarihi: 18.12.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 11:57
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Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan adam

Çarlar doğuştan iktidar hakkına sahip oluyordu; Vladimir Lenin devrimle iktidara gelmişti; Sovyet Komünist Partisi'nin genel sekreterleri politbüroya parti kademelerinde tırmanarak geliyor, ülkenin başına geçme sırasını bekliyorlardı. Ancak yirmi yıl önce Vladimir Putin'e Kremlin'in anahtarı altın bir tepside sunuldu.

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Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan adam

Sovyet gizli istihbarat servisi KGB'nin eski bir ajanı olan Putin, bizzat Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin ve onun yakın çevresi tarafından seçilmiş, Rusya'yı 21'inci yüzyıla taşıma görevi kendisine biçilmişti. Peki ama neden Vladimir Putin?

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Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan adam

BBC Türkçe'nin haberine göre Valentin Yumaşev, Vladimir Putin'in Rusya Federasyonu başkanlığına getirilmesinde kilit bir rol oynayan bir isim. Eski bir gazeteci olan Yumaşev, bugün Kremlin'in önemli yetkililerinden biri ve basına çok nadir konuşmasıyla biliniyor. Ancak BBC'yle görüşmeyi ve hikâyesini anlatmayı kabul etti.

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Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan adam

Yumaşev, Boris Yeltsin'in en güvendiği danışmanlarından biriydi. Daha sonra Yeltsin'in kızı Tatyana'yla evlenerek önce damadı, ardından da özel kalem müdürü oldu. 1997'de Putin'e Kremlin'deki ilk görevini veren kişi de oydu.

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Vladimir Putin'i devlet başkanı yapan adam

"Yeltsin'in eski özel kalemi görevden ayrılırken bana yardımcılık yapacak çok güçlü bir isim tanıdığını söyledi," diye anlatıyor Yumaşev.