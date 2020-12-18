Viking tarihin en değerli kayıp parçası 300 yıl sonra bulundu! Fethettikleri yere diktiler

TOPLAM 8 TAŞTAN OLUŞUYOR

Üçü resimli ve ikisi runik olmak üzere sekiz taştan oluşan Hunnestad anıtının geçmişinin 10. yüzyıla kadar uzandığı tahmin ediliyor ve araştırmacılar tarafından ülkenin Viking Çağı'ndan kalma en dikkat çekici anıtlarından biri olarak görülüyor.