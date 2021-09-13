Vietnam’da 40 yıldır ormanlarda yaşayan “Gerçek Tarzan” Ho Van Lang öldü

HAKKINDA KİTAP YAZILDI
Cerezo, Lang ile medeniyetten uzaklaşmak ve ıssız bir adada tamamen yalnız başına birkaç gün veya hafta geçirmek isteyenlere yardım eden bir kuruluş olan Docastaway ile yaptığı çalışma sayesinde tanıştığını söyledi. Cerezo, dostlukları sırasında, Lang'ın ormandaki zamanı, medeni yaşamı ve vahşi doğa hayatından bazılarını kameraya kaydettiği ve görüntüleri derlediğini belirtti. Cerezo ayrıca Lang'ın hayatı hakkında bir kitap yazdığını açıkladı. Cerezo, arkadaşı Lang hakkında, "Tanıştığım en büyüleyici insandı ve aynı zamanda son derece sempatikti. Ormanda birlikte vakit geçirirken başarmam saatler sürecek olan her şeyi saniyeler içinde yapabilirdi. Süper insan becerilerine sahip küçük bir çocuktu" dedi.