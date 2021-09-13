Vietnam’da 40 yıldır ormanlarda yaşayan “Gerçek Tarzan” Ho Van Lang öldü

"İŞLENMİŞ GIDA VE ALKOL ÖLÜMCÜL OLDU"



Lang'ın arkadaşı Alvaro Cerezo, "Gerçek Tarzan" olarak tanınan Lang'ın ölümüne modern hayatın beraberinde getirdiği işlenmiş gıdalar ve alkol tüketiminin yol açmış olabileceğini ifade etti. Lang'ın modern hayattan hoşlanmadığını ve Lang'ın böyle büyük bir değişikliği kaldıramayacağından endişelendiğini söyleyen Cerezo, "Gittiğine çok üzüldüm ama ölüm onun için bir kurtuluş gibi oldu. Çünkü son aylarda acı çektiğini biliyordum. O güzel bir insandı, onu unutmam imkansız. Her gün özleyeceğim" dedi.