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Vatiyye Askeri Hava Üssü’nde imha edilen Pantsir Trablus’ta sergilendi! "Lider Erdoğan’a selam olsun"
Libya hükümeti, orduya bağlı hava unsurları tarafından imha edilen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinden birisini başkent Trablus'ta sergiledi. Libyalı Yusuf Hammude yaptığı açıklamada, "Lider Erdoğan'a selam olsun, kimse yardım etmezken o bize tam zamanında yardım elini uzattı. Libya halkı olarak ona hayır dua ediyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 21.05.2020 11:53Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 12:10