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Vatiyye Askeri Hava Üssü’nde imha edilen Pantsir Trablus’ta sergilendi! "Lider Erdoğan’a selam olsun"

Libya hükümeti, orduya bağlı hava unsurları tarafından imha edilen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinden birisini başkent Trablus'ta sergiledi. Libyalı Yusuf Hammude yaptığı açıklamada, "Lider Erdoğan'a selam olsun, kimse yardım etmezken o bize tam zamanında yardım elini uzattı. Libya halkı olarak ona hayır dua ediyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 12:10
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Vatiyye Askeri Hava Üssü’nde imha edilen Pantsir Trablus’ta sergilendi! Lider Erdoğan’a selam olsun

Libya 17 Şubat devriminin simgelerinden Şehitler Meydanı'nda getirilen Pantsiri görmek için binlerce Libyalı meydana akın etti.

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Vatiyye Askeri Hava Üssü’nde imha edilen Pantsir Trablus’ta sergilendi! Lider Erdoğan’a selam olsun

Libyalı Yusuf Hammude, Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu kahramanlarını kazandıkları zaferlerden dolayı tebrik etmek ve onların sevinçlerine ortak olmak için Şehitler Meydanı'na geldiğini söyledi.

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Vatiyye Askeri Hava Üssü’nde imha edilen Pantsir Trablus’ta sergilendi! Lider Erdoğan’a selam olsun

Libyalı kahramanların 72 saatte 8 Pantsir'i imha ettiğini anlatan Hammude, bu zaferin her şeyden önce Allah'ın yardımıyla kazanıldığını, Libya halkının da diğer halklar gibi özgür bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğunu belirtti.

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Vatiyye Askeri Hava Üssü’nde imha edilen Pantsir Trablus’ta sergilendi! Lider Erdoğan’a selam olsun

"LİDER ERDOĞAN'A SELAM OLSUN"

"Bize yardım edenleri Allah muvaffak eylesin" diyen Hammude, "Lider Erdoğan'a selam olsun, kimse yardım etmezken o bize tam zamanında yardım elini uzattı. Libya halkı olarak ona hayır dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Vatiyye Askeri Hava Üssü’nde imha edilen Pantsir Trablus’ta sergilendi! Lider Erdoğan’a selam olsun

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu da Şehitler Meydanı'na gelerek oradakileri selamladı.