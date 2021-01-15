Ulu kurtlar hakkında ezber bozan çalışma! Meğer 13 bin yıl önce...

Bununla birlikte, ulukurt DNA'sının ilk analizi, onların diğer canlılardan farklı bir evrimsel yoldan gittiklerini buldu. Yani diğer kurtlardan, çakallardan ve köpeklerden o kadar farklılar ki, bu hayvanları içeren cinse ait değiller. Bunun yerine araştırmacılar, tamamen yeni bir bilimsel sınıflandırmaya ihtiyaçları olduğunu savunuyorlar.

Diğer taraftan bilim insanları, ulu kurtların, evrimsel farklılıklarından dolayı Buzul Çağı'nın sonunda değişen koşullara uyum sağlamak için yeterli donanıma sahip olmadığına ve bu yüzden 13 bin yıl öncesinde soyunun tükendiğine inanıyor.