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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ulu kurtlar hakkında ezber bozan çalışma! Meğer 13 bin yıl önce... Ulu kurtlar hakkında ezber bozan çalışma! Meğer 13 bin yıl önce...
Game of Thrones dizisiye büyük bir üne kavuşan ulu kurtlarla ilgili ABD, 50 bin yıllık beş fosil üzeride ezber bozan bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, bilimsel olarak Canis dirüs olarak adlandırılan hayvanların aslında kurt olmadıklarını ve dizide gösterilenin aksine soğuk iklime adapte olamadıkları için 13 bin yıl önce soylarının tükendiğini belirtti. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 15:44
Bilim insanları, ünlü televizyon dizisi Game of Thrones'ta Stark kardeşlerin ulu kurtları olarak ün kazanan antik hayvanlara ilişkin ilk kez kapsamlı bir araştırma yaptı. Bilimsel olarak Canis dirus (ulu kurt) olarak adlandırılan hayvanların günümüzde ABD'nin kuzeyinde ve Avrasya'da bulunan gri köpeklerden çok daha farklı özelliklere sahip olduğu ve 13 bin yıl önce soylarının tükendiği ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR İLK KEZ KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YAPILDI
İngiltere'de yer alan Durham Üniversitesi'nden bilim insanları, Nature dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında, ilk kez ABD'nin Wyoming, Idaho, Ohio ve Tennessee eyaletlerinde bulunan beş ulu kurt fosilinin DNA'sını inceledi. Yaklaşık 50 bin yıllık olduğu düşünülen kalıntılar, Kuzey Amerika ve Avrasya arasında zamanla göç eden köpek benzeri birçok türün aksine, korkunç kurtların milyonlarca yıl boyunca yalnızca Kuzey Amerika'da evrimleştiğini gösterdi.
ASLINDA KURT OLMADIKLARI VE FARKLI BİR BİLİMSEL SINIFLANDIRMAYA İHTİYAÇ DUYDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Araştırmanın başyazarı Angele Perri, CNN'e yaptığı açıklamada, "Daha önce bu tür ile modern dünyada yaşayan gri kurtların çok yakın akraba olduğunu düşünüyorduk. Son 150 yıl boyunca bu değerlendirmeyi hiç sorgulamadık, çünkü iskelet yapıları çok fazla benzerlik gösteriyordu. Ancak, genetik bilimlerine özgü yeni teknolojiyle yaptığımız çalışma onların birbirinden altı milyon önce ayrıldığını ve çok uzaktan akraba olduklarını ortaya çıkardı. Ayrıca birbirlerinden genetik olarak o kadar farklı olduklarını öğrendik ki melezleşip yavru üretebileceklerine dair hiçbir kanıt yok" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte, ulukurt DNA'sının ilk analizi, onların diğer canlılardan farklı bir evrimsel yoldan gittiklerini buldu. Yani diğer kurtlardan, çakallardan ve köpeklerden o kadar farklılar ki, bu hayvanları içeren cinse ait değiller. Bunun yerine araştırmacılar, tamamen yeni bir bilimsel sınıflandırmaya ihtiyaçları olduğunu savunuyorlar.
Diğer taraftan bilim insanları, ulu kurtların, evrimsel farklılıklarından dolayı Buzul Çağı'nın sonunda değişen koşullara uyum sağlamak için yeterli donanıma sahip olmadığına ve bu yüzden 13 bin yıl öncesinde soyunun tükendiğine inanıyor.
GAME OF THRONES'TA GÖSTERİLDİĞİNDEN ÇOK FARKLILAR
Öte yandan araştırmacılar, korkunç kurtların popüler kültürdeki tasvirlerinden de oldukça farklı olduğunu söyledi. Gerçek korkunç kurtların aksine, "Game of Thrones" ta Stark kardeşler tarafından evlat edinilen tmitolojik kurtların küçük atlar boyutunda olduğu ve Westeros'taki en soğuk ortamlarda hayatta kalabildiği gösterildi.