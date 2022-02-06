Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili ABD ve Fransa'dan kritik görüşme! Askeri yığınak...

Son dakika habeleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını ele aldı. Görüşmede, NATO, Avrupa Birliği ve G7 ülkeleriyle diğer ortakların Ukrayna Rusya krizine çözüm konusunda devam eden çabalarını ele alan iki bakan, Ukrayna'ya desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı. İşte tüm detaylar...