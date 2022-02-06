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Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili ABD ve Fransa'dan kritik görüşme! Askeri yığınak...

Son dakika habeleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını ele aldı. Görüşmede, NATO, Avrupa Birliği ve G7 ülkeleriyle diğer ortakların Ukrayna Rusya krizine çözüm konusunda devam eden çabalarını ele alan iki bakan, Ukrayna'ya desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.02.2022 23:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 23:13
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Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili ABD ve Fransa’dan kritik görüşme! Askeri yığınak...

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian telefon görüşmesi yaptı.

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Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili ABD ve Fransa’dan kritik görüşme! Askeri yığınak...

Görüşmede, NATO, Avrupa Birliği ve G7 ülkeleriyle diğer ortakların Ukrayna Rusya krizine çözüm konusunda devam eden çabalarını ele alan iki bakan, Ukrayna'ya desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

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Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili ABD ve Fransa’dan kritik görüşme! Askeri yığınak...

NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi yönündeki ortak çabaları da değerlendiren Blinken ve Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda büyük bedel ödeyeceği konusunda mutabık kaldı.

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Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili ABD ve Fransa’dan kritik görüşme! Askeri yığınak...

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN SÖZLER

Tüm uyarıların ardından Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'un yaptığı açıklamalar ise ortalığı tamamen karıştırdı.

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Ukrayna - Rusya kriziyle ilgili ABD ve Fransa’dan kritik görüşme! Askeri yığınak...
Ryabkov, devlete ait RIA Novosti ajansına yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı iddialarını yalanladı.