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Uğur Şahin'den 'aşı olmadı' iddialarına net yanıt |

Aşı karşıtlarının son günlerdeki hedefi BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin oldu. Şahin ve eşinin Covid-19 aşı olmadığını iddia eden aşı karşıtlarına ise en net yanıt Uğur Şahin'den geldi. Geçtiğimiz günlerde de bu tip iddialar ortaya atılmış BioNTech sözcüsü de hem Uğur Şahin'in hem de eşi ve BioNTech'in kurucu ortağı Özlem Türeci'nin üç doz BioNTech/Pfizer aşısı olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.12.2021 21:11 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 21:17
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Uğur Şahin'den 'aşı olmadı' iddialarına net yanıt
Uğur Şahin’den ’aşı olmadı’ iddialarına net yanıt

BioNTech firmasının kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, kendisinin aşı olmadığına dair sosyal medyada çıkan söylentilere "Düşman korkudur. Nefret olduğunu düşünürüz ama korkudur" sözleriyle yanıt verdi.

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Uğur Şahin'den 'aşı olmadı' iddialarına net yanıt
Uğur Şahin’den ’aşı olmadı’ iddialarına net yanıt

"DÜŞMAN KORKUDUR"

Şahin, LinkedIn hesabından, aşı olurken çekilen fotoğrafının mesajına Mahatma Gandhi'nin, "Düşman korkudur" sözüyle başladı.

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Uğur Şahin'den 'aşı olmadı' iddialarına net yanıt
Uğur Şahin’den ’aşı olmadı’ iddialarına net yanıt

"UĞUR ŞAHİN VE EŞİ ÖZLEM TÜRECEK 3. DOZ KOVİD-19 AŞISI OLDU"

Uğur Şahin, "Sosyal medyada aşı olmadığıma dair yanlış bilgiler var. Aslında, eşim ve ben BioNTech/Pfizer aşısının 3. dozunu olduk" dedi.

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Uğur Şahin'den 'aşı olmadı' iddialarına net yanıt
Uğur Şahin’den ’aşı olmadı’ iddialarına net yanıt

AŞI OLDUĞU FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Birkaç aydır arkadaşlarının yanlış söylentileri ele almak için aşı olurken çekilen bir fotoğrafını paylaşması için kendisini zorladığını belirten Şahin "Şimdiye kadar, kurduğum iletişimin kendimle ilgili olmaması gerektiğine inandığım için bunu yapmayı reddetmiştim" ifadelerine yer verdi.

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Uğur Şahin'den 'aşı olmadı' iddialarına net yanıt
Uğur Şahin’den ’aşı olmadı’ iddialarına net yanıt

Şahin "Geçen hafta aldığım bir telefon fikrimi değiştirdi" diyerek eski bir okul arkadaşının Covid-19 nedeniyle hayatı için mücadele ettiğini öğrenmekten derin üzüntü duyduğunu yazdı.