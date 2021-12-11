Uğur Şahin'den 'aşı olmadı' iddialarına net yanıt |

Aşı karşıtlarının son günlerdeki hedefi BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin oldu. Şahin ve eşinin Covid-19 aşı olmadığını iddia eden aşı karşıtlarına ise en net yanıt Uğur Şahin'den geldi. Geçtiğimiz günlerde de bu tip iddialar ortaya atılmış BioNTech sözcüsü de hem Uğur Şahin'in hem de eşi ve BioNTech'in kurucu ortağı Özlem Türeci'nin üç doz BioNTech/Pfizer aşısı olduğunu açıkladı.