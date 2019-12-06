Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı...

Uçakta yaşanan iğrenç olay sosyal medyayı salladı. Yolculuklarda nezaket kuralları gereği diğer yolculara saygı göstermek diğer yolcuları rahatsız etmemek önemlidir. Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen bu fotoğrafı olay oldu. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular...