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Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı...

Uçakta yaşanan iğrenç olay sosyal medyayı salladı. Yolculuklarda nezaket kuralları gereği diğer yolculara saygı göstermek diğer yolcuları rahatsız etmemek önemlidir. Bir yolcunun uçak seyahati sırasındaki görüntülenen bu fotoğrafı olay oldu. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 09:03
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Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı...

Uçak yolculukları ve havalimanları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor.

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Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı...

Instagram'daki passengershaming hesabı, uçak yolculukları sırasında ve havalimanlarında yaşanan ilginç anları paylaşıyor.

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Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı...

Hesabın son paylaşımı sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

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Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı...

Bir yolcu havalandırma ünitesinde çoraplarını kurutmaya çalıştı.

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Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı...

Yolcunun davranışı sosyal medyada tartışma yarattı.