Tüyler ürperten keşif! Ülkemizin yanı başında bulundu: Kanlı vahşetin en net tablosu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Suriye'de savaşın izlerini gözler önüne seren bir gelişme daha yaşandı. Halep kentinde, sivillere ait olduğu değerlendirilen yeni bir toplu mezar bulundu. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı çok sayıda kişiye ait kalıntılar, bölgede yürütülen çalışmalar sırasında gün yüzüne çıkarıldı.

SANA tarafından aktarılan bilgilere göre, söz konusu toplu mezar Mazrat al-Rahib köyünde tespit edildi. İlk incelemelerde yaklaşık 55 kişiye ait olduğu değerlendirilen ceset kalıntılarına ulaşıldı.

Bulguların, bölgedeki çatışma dönemlerinde yaşanan sivil kayıplara dair önemli ipuçları taşıdığı ifade ediliyor.

Olayın ortaya çıkmasının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve adli inceleme ekipleri sevk edildi.

KORKUNÇ MANZARA

Uzman ekipler, mezarda bulunan kalıntılar üzerinde detaylı inceleme başlatırken, kimlik tespiti çalışmalarının titizlikle sürdüğü bildirildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yetkililer, kalıntıların hangi döneme ait olduğunun ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıp analizlerinin devam ettiğini açıkladı.

Bölgede yaşayan siviller ise keşfin ardından büyük bir endişe ve üzüntü yaşarken, toplu mezarın geçmişte yaşanan çatışmaların acı bilançosunu bir kez daha gözler önüne serdiği belirtiliyor

Uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bu gelişmenin, Suriye'deki savaş suçları ve insan hakları ihlallerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, cesetlerin kimlik tespitinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

