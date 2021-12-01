Tüyler ürperten keşif! Mezarda elleri ayakları iplerle bağlanmış yüzünü kapatan mumya bulundu

Çalışmayı yürüten Prof. Dr. Pieter Van Dalen Luna, Ceset mezara yerleştirildikten sonra onun soyundan gelen kişiler burayı hiç yalnız bırakmamış. Ona uzun yıllar boyunca yiyecek ve adaklar sunulmuş. Tüm vücudunun bağlanmış olması ve elleriyle yüzünü kapatmış bir halde gömülmesi onu bölgede bulunan diğer mumyalardan ayırıyor'' şeklinde konuştu.