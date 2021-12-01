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Tüyler ürperten keşif! Mezarda elleri ayakları iplerle bağlanmış yüzünü kapatan mumya bulundu

Son dakika haberine göre: Peru'da bir yeraltı mezarında kazı yapan arkeologlar iplere bağlı ve elleriyle yüzünü kapatan 800 yıllık mumya buldu. İplerle bağlanmış ve cenin pozisyonunda olması ilk bakışta ürpertici görünse de, araştırmacılar bunun Peru cenaze geleneği olduğuna inanıyor.

Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:26
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Tüyler ürperten keşif! Mezarda elleri ayakları iplerle bağlanmış yüzünü kapatan mumya bulundu

San Marcos Ulusal Üniversitesi'nden arkeologlar mumyayı, başkent Lima'ya yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Cajamarquilla arkeolojik alanında keşfetti. Mumyanın 800 ila bin 200 yaşında olduğu tahmin edilirken, Mezarda ayrıca seramik, sebze kalıntıları ve taş aletler de bulundu.

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Tüyler ürperten keşif! Mezarda elleri ayakları iplerle bağlanmış yüzünü kapatan mumya bulundu

Çalışmayı yürüten Prof. Dr. Pieter Van Dalen Luna, Ceset mezara yerleştirildikten sonra onun soyundan gelen kişiler burayı hiç yalnız bırakmamış. Ona uzun yıllar boyunca yiyecek ve adaklar sunulmuş. Tüm vücudunun bağlanmış olması ve elleriyle yüzünü kapatmış bir halde gömülmesi onu bölgede bulunan diğer mumyalardan ayırıyor'' şeklinde konuştu.

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Tüyler ürperten keşif! Mezarda elleri ayakları iplerle bağlanmış yüzünü kapatan mumya bulundu

''ÖNEMLİ BİR KİŞİ''

Luna ve ekibi bu ayrıntılı bağlama işinin gizemini henüz çözememiş olsa da ''muhtemel yerel cenaze geleneğinin bir parçası olacağını'' söyledi. Mumyanın yaklaşık 25 ila 30 yaşlarında olduğu ve muhtemelen çağdaş toplumda önemli bir kişi olduğu düşünülüyor.

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Tüyler ürperten keşif! Mezarda elleri ayakları iplerle bağlanmış yüzünü kapatan mumya bulundu

CİNSİYETİNİN ERKEK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Erkek olduğu düşünülen mumya, muhtemelen 500 yıl önce Güney Amerika'nın güney kısmına hakim olan İnka uygarlığına ait olarak tanımlandı. İnka İmparatorluğu, bir zamanlar Güney Amerika'nın güney kısmına, güney Ekvador ve Kolombiya'dan orta Şili'ye kadar hakim oldu ve ilk olarak 13. yüzyılın başlarında Peru yaylalarında ortaya çıktı.

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Tüyler ürperten keşif! Mezarda elleri ayakları iplerle bağlanmış yüzünü kapatan mumya bulundu

İmparatorluk, 1532'de başlayan ve 1532'de İnkaların son kalesini ele geçiren İspanyolların eline geçti. Ardından bölgedeki çok kültürlülük ve etnik çeşitlilik yok oldu.