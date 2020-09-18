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Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!

Türkiye, Fransa'nın önce Suriye ardından da Libya'da tüm planlarını suya düşürdü. Avrupa'da Merkel sonrası Almanya'nın yerini almak isteyen Macron, uluslararası arenada Fransa'ya bir yer bulma telaşında. Suriye ve Libya hayalleri Türkiye tarafından suya düşürülen Macron, Avrupa'da gülünç duruma düşmüştü. Sarsılan imajı yeniden toparlamak için Doğu Akdeniz'de ağır tahrikler yapan Macron'un asıl planı ne?

Giriş Tarihi: 18.09.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 11:29
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Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!
Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!

Suriye ve Libya umduğunu bulamayan Fransa, bu defa Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı cephe oluşturarak bölgede Türkiye'nin etkili olmasını engellemeye çalışıyor. Fransa'nın asıl derdinin ise son dönemde etkisini yitirdiği Afrika kıtasında Türkiye'nin siyasi, ekonomi, askerî ve kültürel alanda varlık göstermesi olduğuna işaret ediliyor. Türkiye'nin 'Afrika açılımı' politikasından rahatsız olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sık sık Türkiye'nin engellenmesi gerektiğini dile getiriyor. Afrika'da sömürmedşk yer bırakmayan Fransa, bu kıtada giderek güç kaybediyor. Afrika ülkeleri şimdilerde yüzünü başta Türkiye, Çin, Hindistan ve Brezilya'ya dönmüş durumda.

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Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!
Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!

HEDEF AFRİKA'DA 50 BÜYÜKELÇİLİK

Türkiye son yıllarda Afrika'daki ülkelerle ilişkilerini geliştirmek için önemli adımlar attı. 2002 yılında sadece 12 Büyükelçiliğimizin bulunduğu Afrika'da, bugün 43 ülkede büyükelçimiz görev yapıyor. Bu sayının önümüzdeki dönemde 50'yi bulması bekleniyor. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afrika'nın dört bir yanında 144 eğitim kurumu ve 17 öğrenci yurdu işletiyor. Türk İş birliği ve Kalkınma Ajansının (TİKA) Afrika'daki temsilcilik sayısı ise 22'ye ulaştı. Türk Hava Yolları (THY) kıtadaki 50'den fazla kente uçuşlar düzenliyor. Türk inşaat şirketi Afrika ülkelerindeki birçok projede yer alıyor.

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Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!
Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!

OTUZUN ÜZERİNDE SEYAHAT

Türkiye gazetesinden Selçuk Böke'nin haberine göre; 2015-2019 yılları arasında Afrika ülkeleri ve Türkiye arasında yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin sayısı 500'ü aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'yı dış politikasının en önemli durağı hâline getirdi. Afrika'ya en fazla gezi yapan ülke lideri unvanını elinde bulunduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'tan Mozambik'e, Güney Afrika'dan Fas'a, Somali'den Senegal'e bugüne dek 30'un üzerinde seyahat gerçekleştirdi.

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Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!
Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!

TİCARET HACMİ ALTI KAT ARTTI

Son 18 yılda Afrika ülkeleri ile ikili ticaret hacmi tam altı kat arttı. DEİK Yurtdışı Yatırım Endeksi 2019'da yer alan bilgilere göre, Türkiye'den Afrika'ya yönelen yabancı yatırımlar, yüzde 11'lik artışla 46 milyar dolara ulaştı. TÜİK verilerine göre ise 2010-2019 döneminde Türkiye ile Afrika kıtası ülkeleri arasında 186,5 milyar dolarlık ticaret yapıldı.

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Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürd��!
Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!

SOMALİ VE LİBYA'DA ASKERÎ VARLIK

Milyarlarca dolarlık ticaretle Türkiye son on yılda Afrika ülkeleriyle güçlü bağlar inşa ederken 2017'de Somali'deki askerî üssün açılışı, Türkiye'nin Afrika'daki varlığına askerî bir boyut da ekledi. Türkiye ayrıca Kuzey Afrika ülkesi olan Libya'da da BM'nin meşru olarak tanıdığı Trablus hükûmetine askerî eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.