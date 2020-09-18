Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!

HEDEF AFRİKA'DA 50 BÜYÜKELÇİLİK

Türkiye son yıllarda Afrika'daki ülkelerle ilişkilerini geliştirmek için önemli adımlar attı. 2002 yılında sadece 12 Büyükelçiliğimizin bulunduğu Afrika'da, bugün 43 ülkede büyükelçimiz görev yapıyor. Bu sayının önümüzdeki dönemde 50'yi bulması bekleniyor. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afrika'nın dört bir yanında 144 eğitim kurumu ve 17 öğrenci yurdu işletiyor. Türk İş birliği ve Kalkınma Ajansının (TİKA) Afrika'daki temsilcilik sayısı ise 22'ye ulaştı. Türk Hava Yolları (THY) kıtadaki 50'den fazla kente uçuşlar düzenliyor. Türk inşaat şirketi Afrika ülkelerindeki birçok projede yer alıyor.