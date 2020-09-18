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Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!
Türkiye, Fransa'nın önce Suriye ardından da Libya'da tüm planlarını suya düşürdü. Avrupa'da Merkel sonrası Almanya'nın yerini almak isteyen Macron, uluslararası arenada Fransa'ya bir yer bulma telaşında. Suriye ve Libya hayalleri Türkiye tarafından suya düşürülen Macron, Avrupa'da gülünç duruma düşmüştü. Sarsılan imajı yeniden toparlamak için Doğu Akdeniz'de ağır tahrikler yapan Macron'un asıl planı ne?
Giriş Tarihi: 18.09.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 11:29
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Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!
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Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!
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Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!
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Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürdü!
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Türkiye'nin hamlesi Macron'un hayallerini suya düşürd��!