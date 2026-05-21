Türkiye’nin güçlenen pozisyonu Amerikan medyasının radarında

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, Türkiye'nin Orta Doğu'daki yükselen etkisini ve İsrail ile giderek sertleşen rekabetini mercek altına aldı. Gazetenin analizinde, İran savaşıyla birlikte bölgedeki dengelerin yeniden şekillendiği belirtilirken, Ankara'nın hem diplomatik hem askeri açıdan güçlenerek yeni döneme hazırlandığı vurgulandı.

Haberde, Türkiye'nin yalnızca bölgesel bir aktör değil, artık Orta Doğu'nun geleceğini belirleyecek ana güç merkezlerinden biri olarak görüldüğü ifade edildi. Özellikle İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, Suriye ve Lübnan'daki askeri operasyonları ile İran'a yönelik saldırılarının Ankara tarafından yakından takip edildiği savunuldu.

Washington Post'un analizine göre Ankara, ABD'nin bölgedeki etkisinin zayıfladığı bir dönemde "bölgesel sahiplenme" stratejisini devreye sokarak yeni ittifaklar kuruyor.

"BÖLGEYİ ARTIK BÖLGE ÜLKELERİ YÖNETMELİ" Haberde, Türkiye'nin son haftalarda Suudi Araibstan, Pakistan ve Mısır ile yoğun diplomasi trafiği yürüttüğüne dikkat çekildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar ziyareti sırasında verdiği mesajların özellikle öne çıkarıldığı analizde, Ankara'nın artık bölge sorunlarının dış güçler yerine bölge ülkeleri tarafından çözülmesini savunduğu belirtildi. Fidan'ın şu sözleri dikkat çekti: "Bölge ülkeleri kendi sorunlarını çözmezse baskın güçlerden çözüm beklemenin anlamı yok." Washington Post, Ankara'nın bu yaklaşımını İran savaşı sonrası oluşacak yeni düzene hazırlık olarak yorumladı.

İSRAİL VE ATİNA'YA NET MESAJ: "BİZ HAZIRIZ" Amerikan gazetesine göre Türkiye'nin bölgedeki kaosta en çok dikkat çektiği ülke, ABD desteğiyle daha agresif hale gelen İsrail. Washington Post'un görüştüğü Türk yetkililerden biri ise İsrail'e yönelik çok sert bir mesaj verdi: "Biz hazırız, sakın denemeyin." İsmi açıklanmayan yetkili, Türkiye ile İsrail arasında olası askeri çatışmanın "iki taraf için de kaybettirecek bir senaryo" olacağını söyledi ancak Ankara'nın geri adım atmayacağı mesajını da net şekilde verdi.