Türkiye’nin güçlenen pozisyonu Amerikan medyasının radarında

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, Türkiye'nin Orta Doğu'daki yükselen etkisini ve İsrail ile giderek sertleşen rekabetini mercek altına aldı. Gazetenin analizinde, İran savaşıyla birlikte bölgedeki dengelerin yeniden şekillendiği belirtilirken, Ankara'nın hem diplomatik hem askeri açıdan güçlenerek yeni döneme hazırlandığı vurgulandı.

Haberde, Türkiye'nin yalnızca bölgesel bir aktör değil, artık Orta Doğu'nun geleceğini belirleyecek ana güç merkezlerinden biri olarak görüldüğü ifade edildi. Özellikle İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, Suriye ve Lübnan'daki askeri operasyonları ile İran'a yönelik saldırılarının Ankara tarafından yakından takip edildiği savunuldu.

Washington Post'un analizine göre Ankara, ABD'nin bölgedeki etkisinin zayıfladığı bir dönemde "bölgesel sahiplenme" stratejisini devreye sokarak yeni ittifaklar kuruyor.

"BÖLGEYİ ARTIK BÖLGE ÜLKELERİ YÖNETMELİ"

Haberde, Türkiye'nin son haftalarda Suudi Araibstan, Pakistan ve Mısır ile yoğun diplomasi trafiği yürüttüğüne dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar ziyareti sırasında verdiği mesajların özellikle öne çıkarıldığı analizde, Ankara'nın artık bölge sorunlarının dış güçler yerine bölge ülkeleri tarafından çözülmesini savunduğu belirtildi.

Fidan'ın şu sözleri dikkat çekti:

"Bölge ülkeleri kendi sorunlarını çözmezse baskın güçlerden çözüm beklemenin anlamı yok."

Washington Post, Ankara'nın bu yaklaşımını İran savaşı sonrası oluşacak yeni düzene hazırlık olarak yorumladı.

İSRAİL VE ATİNA'YA NET MESAJ: "BİZ HAZIRIZ"

Amerikan gazetesine göre Türkiye'nin bölgedeki kaosta en çok dikkat çektiği ülke, ABD desteğiyle daha agresif hale gelen İsrail.

Washington Post'un görüştüğü Türk yetkililerden biri ise İsrail'e yönelik çok sert bir mesaj verdi:

"Biz hazırız, sakın denemeyin."

İsmi açıklanmayan yetkili, Türkiye ile İsrail arasında olası askeri çatışmanın "iki taraf için de kaybettirecek bir senaryo" olacağını söyledi ancak Ankara'nın geri adım atmayacağı mesajını da net şekilde verdi.

ATİNA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde dikkat çeken bölümlerden biri de İsrail-Yunanistan yakınlaşması oldu.

Washington Post, İsrail'in Doğu Akdeniz'de Türkiye ile sık sık karşı karşıya gelen Yunanistan ile askeri işbirliğini derinleştirdiğini yazdı.

Analizde, Ankara'nın bu yakınlaşmayı yalnızca diplomatik bir hamle değil, aynı zamanda Türkiye'yi çevrelemeye dönük stratejik bir girişim olarak değerlendirdiği ima edildi.

"TÜRKİYE YENİ İRAN" SÖZLERİ KRİZ ÇIKARDI

Washington Post, İsrail siyasetinde Türkiye karşıtı söylemlerin sertleştiğine de dikkat çekti.

Eski İsrail Başbakanı siyonist Naftali Bennett'in "Türkiye yeni İran'dır" sözleri haberde geniş yer buldu.

Bennett'in Ankara'yı, Suudi Arabistan'ı İsrail'e karşı çevirmeye çalışmakla, Pakistan ile "Sünni eksen" kurmakla,
Bölgesel güç dengelerini değiştirmek istemekle suçladığı aktarıldı.

Bu açıklamaların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, "Netanyahu yönetimi Türkiye'yi yeni düşman ilan etmeye çalışıyor" çıkışını yaptığı hatırlatıldı.

ABD MEDYASI: TÜRKİYE ARTIK SAHADA DA MASADA DA VAR

Washington Post analizinde Türkiye'nin yalnızca diplomatik değil askeri açıdan da bölgenin en kritik güçlerinden biri haline geldiği vurgulandı.

Haberde Türkiye'nin NATO'nun ABD'den sonraki en büyük ordusuna sahip olduğu, savunma sanayiindeki yükselişi, Türk SİHA'larının etkisi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının stratejik önemi özellikle öne çıkarıldı.

GAZZE SOYKIRIMI İLİŞKİLERİ KOPMA NOKTASINA GETİRDİ

Washington Post, Türkiye-İsrail ilişkilerindeki kırılmanın temel nedenlerinden birinin Gazze'de yaşananlar olduğunu yazdı.

Haberde, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ardından Tel Aviv yönetiminin en sert eleştirmenlerinden biri haline geldiği belirtilirken, Başkan Recep Tayyip Erdogan ile katil Benjamin Netanyahu arasındaki sert söz düellosunun ilişkileri kopma noktasına getirdiği ifade edildi.

