ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay! Yunan basını rahatsız oldu: "Bunu nasıl yapabilirler"

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi hem Yunanistan hem de Washington'da rahatsızlık yarattı. Yunan Ta Nea gazetesi, Yunan yetkililerin ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazdığını ve mektupta Türk ordusunun yeni uçakları Yunanistan'a karşı kullanmamasını istediklerini söylediğini belirtti. Ta Nea, Başkan Erdoğan'ın hem İsrail karşıtı bir politika izlemesi hem de Rusya ile yakın ilişkiler kurması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına "Bunu nasıl yapabilirler" tepkisini verdi. İşte detaylar...