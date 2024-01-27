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Haberler Galeri ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay! Yunan basını rahatsız oldu: "Bunu nasıl yapabilirler"

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay! Yunan basını rahatsız oldu: "Bunu nasıl yapabilirler"

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi hem Yunanistan hem de Washington'da rahatsızlık yarattı. Yunan Ta Nea gazetesi, Yunan yetkililerin ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazdığını ve mektupta Türk ordusunun yeni uçakları Yunanistan'a karşı kullanmamasını istediklerini söylediğini belirtti. Ta Nea, Başkan Erdoğan'ın hem İsrail karşıtı bir politika izlemesi hem de Rusya ile yakın ilişkiler kurması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına "Bunu nasıl yapabilirler" tepkisini verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.01.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 19:14
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Türkiye’nin F-16 satışına onay çıktı! Yunan basını rahatsız oldu: Bunu nasıl yapabilirler

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi hem Yunanistan hem de Washington'da ses getirdi.

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Türkiye’nin F-16 satışına onay çıktı! Yunan basını rahatsız oldu: Bunu nasıl yapabilirler

Uluslararası haber ajansı AFP, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaklaşık 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını onayladığını duyurdu.

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Türkiye’nin F-16 satışına onay çıktı! Yunan basını rahatsız oldu: Bunu nasıl yapabilirler

Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den itiraz gelmemesi gerekiyor. Buna göre Türkiye Washington'dan 40 adet F-16 model uçak ve modernizasyon kiti satın alacak, satın alımın bedeli ise 20 milyar dolar.

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Türkiye’nin F-16 satışına onay çıktı! Yunan basını rahatsız oldu: Bunu nasıl yapabilirler

ABD kongresi Türkiye'ye verdiği onay paketinin içine Yunanistan'ı da kattı bu bağlamda Atina, F-35 uçaklarını envanterine kattı. İlk teslimatların ise önümüzdeki dört yıl içerisinde başlaması bekleniyor.

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Türkiye’nin F-16 satışına onay çıktı! Yunan basını rahatsız oldu: Bunu nasıl yapabilirler

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı Kongre'ye gönderdiği bilgisi verildi.