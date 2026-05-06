Türkiye'nin 6.000 km menzilli hipersonik balistik füzesi Yıldırımhan dünya basınında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dışa bağımlılığı bitirme hedefiyle hareket eden Ankara, SİHA'lardaki başarısını artık kıtalararası stratejik füze teknolojisine tahvil etmiş durumda. Yıldırımhan ismi verilen bu yeni silah, Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel bir askeri güç olma yolundaki en büyük adımı olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayii hamlesini stratejik bir zirveye taşıyarak, İstanbul'da düzenlenen SAHA Expo 2026 fuarında dünyanın en gelişmiş silah sistemlerinden birini gün yüzüne çıkardı.

Körfez merkezli yayın organı, Türkiye'nin dört motorlu Yıldırımhan füzesi ile Avrupa, Asya ve Afrika'nın büyük bir bölümünü vuruş menziline aldığını vurguladı.

Haberde, Türkiye'nin NATO standartlarında ancak çok daha düşük maliyetli silah sistemleri üreterek küresel pazarda rakiplerini geride bıraktığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Türkiye'nin müttefiklerine sadece silah değil, teknoloji ve sürdürülebilir bir güvenlik ekonomisi sunduğu yönündeki sözlerine dikkat çekildi.

TA NEA (YUNANİSTAN): "STRATEJİK DENGE DEĞİŞTİ, TÜRKİYE FARKLI BİR LİGE ÇIKTI"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, Yıldırımhan'ı "Ankara'nın askeri kabiliyetlerinde niteliksel bir yükseltme" olarak tanımladı. Gazete, füzenin sıvı yakıt (azot tetroksit) teknolojisini kullanmasının önceki katı yakıtlı modellere göre çok daha yüksek enerji verimliliği ve uçuş esnekliği sağladığını yazdı.

Haberde ayrıca, füzenin burun yapısının MIRV (çoklu bağımsız başlık) veya hipersonik süzülme araçlarıyla uyumlu olabileceği, bunun da mevcut hava savunma sistemlerini çaresiz bırakabileceği belirtildi.