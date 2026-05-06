Türkiye'nin 6.000 km menzilli hipersonik balistik füzesi Yıldırımhan dünya basınında

Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi (ICBM) olan Yıldırımhan'ın tanıtımı, küresel güç dengelerini temelinden sarstı. 6.000 kilometre menzile ve Mach 25 gibi baş döndürücü bir hıza ulaşabilen bu balistik füze, dünya medyasının manşetlerine bomba gibi düştü.

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayii hamlesini stratejik bir zirveye taşıyarak, İstanbul'da düzenlenen SAHA Expo 2026 fuarında dünyanın en gelişmiş silah sistemlerinden birini gün yüzüne çıkardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dışa bağımlılığı bitirme hedefiyle hareket eden Ankara, SİHA'lardaki başarısını artık kıtalararası stratejik füze teknolojisine tahvil etmiş durumda. Yıldırımhan ismi verilen bu yeni silah, Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel bir askeri güç olma yolundaki en büyük adımı olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN CAYDIRICI GÜCÜ: YILDIRIMHAN
İşte Yıldırımhan'ı manşete taşıyan dünya basını...

THE NATIONAL (BAE): "NATO ÜYESİ TÜRKİYE ASKERİ TEDARİKÇİ ROLÜNÜ PEKİŞTİRİYOR"

Körfez merkezli yayın organı, Türkiye'nin dört motorlu Yıldırımhan füzesi ile Avrupa, Asya ve Afrika'nın büyük bir bölümünü vuruş menziline aldığını vurguladı.

Haberde, Türkiye'nin NATO standartlarında ancak çok daha düşük maliyetli silah sistemleri üreterek küresel pazarda rakiplerini geride bıraktığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Türkiye'nin müttefiklerine sadece silah değil, teknoloji ve sürdürülebilir bir güvenlik ekonomisi sunduğu yönündeki sözlerine dikkat çekildi.

TA NEA (YUNANİSTAN): "STRATEJİK DENGE DEĞİŞTİ, TÜRKİYE FARKLI BİR LİGE ÇIKTI"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, Yıldırımhan'ı "Ankara'nın askeri kabiliyetlerinde niteliksel bir yükseltme" olarak tanımladı. Gazete, füzenin sıvı yakıt (azot tetroksit) teknolojisini kullanmasının önceki katı yakıtlı modellere göre çok daha yüksek enerji verimliliği ve uçuş esnekliği sağladığını yazdı.

Haberde ayrıca, füzenin burun yapısının MIRV (çoklu bağımsız başlık) veya hipersonik süzülme araçlarıyla uyumlu olabileceği, bunun da mevcut hava savunma sistemlerini çaresiz bırakabileceği belirtildi.

PHILENEWS (GÜNEY KIBRIS): "AVRUPA VE ORTADOĞU TÜRKİYE'NİN MENZİLİNDE"

Yayın organı, Yıldırımhan'ın tüm Avrupa'yı, Orta Doğu'yu ve Asya'nın büyük kısmını kapsayan bir saldırı kapasitesine sahip olduğunu bildirdi. Haberde dikkat çeken en çarpıcı detay, füzenin üzerinde Kemal Atatürk'ün imzasının "ulusal gücün mührü" olarak yer almasıydı.

Ayrıca, bu tür sistemlerin operasyonel olarak nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu da vurgulandı

NEWSBEAST (YUNANİSTAN): "NATO İÇİNDE TANSİYON: SADECE DEVLERİN SAHİP OLDUĞU BİR GÜÇ"

Newsbeast, Yıldırımhan'ın tanıtımının NATO içinde bir siyasi deprem yarattığını yazdı. İttifak içinde sadece ABD, İngiltere ve Fransa'nın benzer stratejik yeteneklere sahip olduğunu hatırlatan yayın organı, Türkiye'nin bu kulübe girmesinin ittifak içi dengeleri zorlayacağını belirtti.

Haberde, Türkiye'nin Avrupa'nın uzun menzilli savunma çerçevesinde gelecekte kilit bir tedarikçi veya ortak konumuna gelebileceği öngörüldü.

ARUTZ 7 (İSRAİL): "TÜRKİYE'NİN YENİ TEHDİDİ: HER NOKTAYI VURABİLİR"

İsrail basınında geniş yankı bulan haberde, füzenin "sadece süper güçlere ayrılmış" kabiliyetlere sahip olduğu yazıldı. Türkiye'nin sadece İHA üretmekle yetinmediği, artık bir "dehşet dengesi" kurmayı amaçladığı ifade edildi.

Habere göre, Yıldırımhan'ın geliştirilmesi, Ankara'nın Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi ülkelerle kurmaya çalıştığı yeni güvenlik ittifaklarının bir parçası.

N12 (İSRAİL): "ERDOĞAN'IN GELİŞMİŞ SİLAHI BÖLGESEL DENKLEMİ BOZUYOR"

İsrail'in en çok izlenen kanallarından N12, Türkiye'nin son yıllarda askeri sanayideki sıçramasını "Erdogan'ın gelişmiş silahı" başlığıyla duyurdu. Haberde, Türkiye'nin kendi savunma sanayiine yaptığı devasa yatırımların meyvesini aldığı ve Ankara'nın Filistin meselesi başta olmak üzere bölgedeki etkisini bu askeri güçle pekiştirmek istediği kaydedildi.

YNET (İSRAİL): "DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİREN REKOR MENZİL"

Ynet haberinde, Başkan Erdoğan'ın "daha uzun menzilli füze kapasitemizi artıracağız" sözünden sadece iki yıl sonra bu füzenin ortaya çıkmasına dikkat çekti. Türkiye'nin kendi "Çelik Kubbe" sistemini geliştirdiğini ve artık hiçbir yabancı tedarikçiye dayanmak istemediğini vurgulayan gazete, Yıldırımhan'ın bugüne kadar ülkede geliştirilen en uzun menzilli silah olduğunu doğruladı.

KANAL 14 (İSRAİL): "TÜRKİYE YENİ BİR İRAN GİBİ SİLAHLANIYOR"

Kanal 14'e konuşan uzman Yoni Ben-Menachem, Türkiye'yi "yeni İran" olarak tanımlayarak ülkesine sert bir uyarıda bulundu. Ben-Menachem, "Erdoğan neden 6.000 km menzilli bir füzeye ihtiyaç duyuyor? Bu menzilde hangi düşmanı var?" sorularını sorarak, Türkiye'nin İran rejiminin olası çöküşü sonrası bölgedeki boşluğu doldurmaya ve Sünni eksenin başına geçmeye hazırlandığını iddia etti.

YILDIRIMHAN: STRATEJİK HİPERSONİK BALİSTİK FÜZE ÖZELLİKLERİ

Menzil: 6.000 km (Kıtalararası - ICBM).
Hız: Mach 9 (Seyir) - Mach 25 (Maksimum).
İtki Sistemi: Çok aşamalı (tahminen 3 aşama), dört adet roket motoru.
Yakıt Tipi: Sıvı Yakıt (Azot Tetroksit - N₂O₄).

Geliştirici: MSB ARGE (Milli Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi).
Teknolojik Kabiliyet: MIRV (Çoklu bağımsız başlık) ve Hipersonik Süzülme Aracı (HGV) uyumlu burun geometrisi.
Operasyonel Etki: Tüm Avrupa, Ortadoğu, Rusya'nın büyük bölümü, Afrika'nın neredeyse tamamı, Hindistan ve Çin'in bir kısmını kapsama alanı.

ARMY RECOGNITION (BELÇİKA): ÇİN'İN DF-26 SİSTEMİYLE KIYASLANIYOR

Türkiye'nin SAHA 2026 Fuarı'nda tanıttığı "YILDIRIMHAN" balistik füzesi dünya savunma basınında geniş yankı uyandırdı. Belçika merkezli uluslararası savunma yayın organı Army Recognition, Türkiye'nin yaklaşık 6 bin kilometre menzile sahip yeni nesil kıtalararası balistik füzesinin Çin'in DF-26 sistemiyle kıyaslandığını yazdı.

Haberde, YILDIRIMHAN'ın Türkiye'nin uzun menzilli caydırıcılık kapasitesini artırabilecek stratejik bir adım olduğu vurgulanırken, sistemin bölgesel güç dengeleri açısından dikkatle takip edildiği ifade edildi.

