Türkiye ilk 10’a yükseldi! Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! İşte merak edilen liste…

Askeri güç kavramı gündeme geldiğinde, genellikle hava kuvvetleri öncelikli bir role sahip olmaktadır. Savaş durumlarında hava üstünlüğüne sahip olan ülkeler, genellikle diğer alanlarda da avantaj elde ederler. ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini belirlediği son raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre Türkiye sıralamasını ilk 10'a yükseltti. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri ve Türkiye'nin bu listeye olan katkısı…