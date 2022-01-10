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Haberler Galeri Türk televizyonlarında sadece A Haber Kazakistan'da! İşte son durum | Cumhurbaşkanı Tokayev: Darbe girişiminin üstesinden geldik

Türk televizyonlarında sadece A Haber Kazakistan'da! İşte son durum | Cumhurbaşkanı Tokayev: Darbe girişiminin üstesinden geldik

Akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüştüğü Kazakistan'dan yeni haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısının 7 bin 939'a çıktığı bildirildi. Protestolarda ölü sayısı 164'e çıktı. Ulusal yas ilan edilmesi nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. Öte yandan Kazakistan'a barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin olağanüstü toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Comert Kasım Tokayev, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden geldi" dedi. Kazalistan'daki son gelişmeleri Türk televizyonlarında sadece A Haber takip ediyor. Detayları başkent Nur Sultan'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:11
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Türk televizyonlarında sadece A Haber Kazakistan’da! İşte son durum | Cumhurbaşkanı Tokayev: Darbe girişiminin üstesinden geldik

Kazakistan Cumhurbaşkanı Comert Kasım Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantısında ülkedeki son durumu değerlendirdi. Tokayev, ülkedeki kaotik olayları, 'Darbe girişimi' olarak tanımladı, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden gelmiştir." ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk televizyonlarında sadece A Haber Kazakistan’da! İşte son durum | Cumhurbaşkanı Tokayev: Darbe girişiminin üstesinden geldik

KGAÖ'NÜN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI BAŞLADI

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkesi liderlerinin Kazakistan'ın çağrısı ile yapılan olağanüstü toplantısı başladı. Toplantı, Kazakistan'da yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ancak sonra şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle düzenleniyor.

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Türk televizyonlarında sadece A Haber Kazakistan’da! İşte son durum | Cumhurbaşkanı Tokayev: Darbe girişiminin üstesinden geldik

Ülkede olayların kontrolden çıkmasının ardından Devlet Başkanı Comert Kasım Tokayev, KGAÖ üyelerinden asker yardımı istemişti. Rusya, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan askerleri talep üzerine Kazakistan'a giderek devlet binalarının güvenliğini üstlenmişti.

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Türk televizyonlarında sadece A Haber Kazakistan’da! İşte son durum | Cumhurbaşkanı Tokayev: Darbe girişiminin üstesinden geldik

"DARBE GİRİŞİMİNİ ATLATTIK"

Kazak Devlet Başkanı Tokayev, KGAÖ ülkelerinin olağanüstü toplantısında ülkedeki son duruma dair önemli açıklamalar yaptı. Tokayev, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden gelmiştir" dedi.

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Türk televizyonlarında sadece A Haber Kazakistan’da! İşte son durum | Cumhurbaşkanı Tokayev: Darbe girişiminin üstesinden geldik

"TERÖRİSTLERE OPERASYONLAR SÜRECEK"

Tokayev, Rusya, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan tarafından ülkeye 2 bin 30 asker gönderildiğini sözlerine ekledi.