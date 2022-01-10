Türk televizyonlarında sadece A Haber Kazakistan'da! İşte son durum | Cumhurbaşkanı Tokayev: Darbe girişiminin üstesinden geldik

Akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüştüğü Kazakistan'dan yeni haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısının 7 bin 939'a çıktığı bildirildi. Protestolarda ölü sayısı 164'e çıktı. Ulusal yas ilan edilmesi nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. Öte yandan Kazakistan'a barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin olağanüstü toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Comert Kasım Tokayev, "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden geldi" dedi. Kazalistan'daki son gelişmeleri Türk televizyonlarında sadece A Haber takip ediyor. Detayları başkent Nur Sultan'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.