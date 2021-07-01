Türk SİHA'larından Kırım semalarında gövde gösterisi

Ukrayna'nın Türkiye yapımı ileri teknoloji TB2'yi ilk defa bu büyüklükteki bir tatbikatta kullandığı belirtildi.



Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de devam eden Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2021" hakkında açıklama yaptı.