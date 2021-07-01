Türk SİHA'larından Kırım semalarında gövde gösterisi

Karadeniz'de zaman zaman yükselen tansiyon bölgedeki ülkeleri güvenlik önlemlerini arttırmaya yönelik arayışlara sevk etti. Bu kapsamda Ukrayna cephesinden yeni bir hamle geldi. Alanında en iyisi olan Türk SİHA'ları Kırım'da gövde gösterisi yaptı. UKRAYNA'DA BAYRAKTAR ŞOVU Ukrayna'nın Türkiye yapımı ileri teknoloji TB2'yi ilk defa bu büyüklükteki bir tatbikatta kullandığı belirtildi. Ukraynalı askerlerin Gürcistan, Moldova ve ABD'li deniz piyadeleriyle eğitim aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, '3 aşamalı yapılan taktik eğitimde, askerler kuşatma, pusu ve kritik askeri noktaların ele geçirilmesine yönelik çalışmalar yaptı.' denildi. KARADENİZ'DE TANSİYON ZAMAN ZAMAN YÜKSELİYOR Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Karadeniz'e giren İtalyan 'Virginio Fasan' adlı fırkateynin izlemeye alındığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalyan donanmasına ait fırkateynin bugün Karadeniz'e girdiği belirtildi. PUTİN'DEN BATI'YA SERT TEPKİ Karadeniz'de 32 ülkenin katıldığı tatbikat sürerken Rus televizyonlarının her yıl canlı yayınladığı Direkt Hat programına katılan Putin'e, 2021'de sorulan soruların sayısı iki milyonu aştı. 2014'te el koyduğu Kırım çevresindeki gerilim ve ABD Başkanı Joe Biden'la Cenevre'deki randevusunu değerlendiren Putin, Moskova'nın attığı adımlara olumlu karşılık alamadığını söyledi: 'Tatbikat yaptığımız için büyük bir gürültü kopardılar. Birileri bu kadar endişe duyduğu için savunma bakanına tatbikatları yavaşça bitirmeyi ve birlikleri çekmeyi emrettim. Ancak buna olumlu karşılık vermek yerine Batı ne yaptı? Sınırlarımıza kadar geldiler. Beni başka bir şey, daha temel bir şey endişelendiriyor. Ukrayna topraklarının askeri olarak asimile edilmesine başlanmasından endişe duyuyorum. Ukrayna anayasasına göre, o ülkede yabancı askeri üsler bulunamaz. 'ABD UÇAĞINI TAKİP ETTİK' İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'ın yer aldığı provokasyonda sadece İngilizler değil ABD'liler de vardı. Zira İngiliz gemisi karasularımıza sabah saat 7.30'da girdikten sonra sanırım Girit'teki NATO üssünden bir ABD stratejik keşif uçağı havalandı. Bunu gördük ve biliyorduk, bu nedenle gerekli olduğunu düşündüğümüz bu bilgiyi verdik. Belki çok konuştum ama askerler beni affeder. O gemiyi batırsaydık bile dünya üçüncü dünya savaşının eşiğine gelmezdi.' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİLER Moskova, Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan Gürcistan'a gitmek üzere Karadeniz'de seyreden İngiliz gemisi HMS Defender'a 23 Haziran günü uyarı ateşi açtı. Kırım açıklarındaki geminin üzerinde Rus jetleri uçtu. Moskova geminin güzergahına savaş uçağının dört bomba bıraktığını açıkladı ancak bu olay İngiltere tarafından yalanlandı. Karadeniz'i çalkalayan olaydan birkaç gün sonra bu kez Hollanda gemisi Putin'in hedefindeydi. Hollanda, Rusya savaş uçaklarının Evertsen gemisini yerel saatle 15.30 ile 20.30 arasında defalarca taciz ettiğini duyurdu. Saatlerce süren gözdağının ardından Evertsen'in elektronik ekipmanlarında da kesintiler yaşandı. Zr.Ms Evertsen gemisinin kaptanı George Pastoor, geminin uluslararası sularda seyrettiği sırada tacize uğradığını söyledi. Rusya, ilhak ettiği Kırım'ı kendi toprağı kabul ediyor ancak Batılı devletler bunu tanımıyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise, Hollanda gemisinin rotasını değiştirerek Karadeniz'le Azak Denizi'ni birbirine bağlayan ve Moskova tarafından denetlenen Kerç Boğazı'na yöneldiğini savundu. Hava savunma ve komuta firkateyni, İngiliz HMS Defender ile Karadeniz'de devriye geziyor. Gemiler bölgeden müttefikler ile tatbikat yapıyor ve bazı limanları ziyaret ediyor. Karadeniz'de 32 ülkenin katılımıyla başlayan Sea Breeze 2021 - Deniz Meltemi 2021 tatbikatı Rusya'nın tüylerini diken diken etmiş durumda. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 32 ülkeden 5 bin askerin yer aldığı Sea Breeze 2021, Moskova tarafından provokasyon olarak niteleniyor. Rusya, tatbikatın asıl amacının Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sokmak olduğunu savunuyor. AKDENİZ'DE KOZLAR PAYLAŞILDI İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in başını çektiği NATO güçlerinin Kıbrıs açıklarına ulaşmasıyla, Moskova da savaş gemilerini İstanbul Boğazı'ndan geçirip Akdeniz'e yolladı. Uzun menzilli bombardıman uçakları Tu-22M3'lerin ardından yeni nesil hipersonik füzeleri taşıyabilen MiG-31K uçağı ile denizaltı savar Il-38 uçağı da Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne iniş yaptı. DENİZ ÜSSÜ BOMBOŞ MiG-31 savaş uçakları ise Rusya'nın en gelişmiş havadan ateşlemeli füzeleri 'Hançer' anlamına gelen 'Kinzhal'larla havalandı. Hipersonik füzeler Kinzhal'lar, Akdeniz'de ilk kez ateşlendi. İSRAİLLİLER FÜZEYİ BELİRLEDİ Rus ordusunun resmi televizyonu Zvezda Akdeniz'i kaynama noktasına getiren gövde gösterisinden görüntüler ekrana getirdi. Televizyonun haberinde, gözden kaçırılması imkansız bir detay vardı. HMS Queen Elizabeth'den havalanan bir F-35 jetinin Rus savaş gemisi Amiral Makarov'un etrafında uçtuğu görüldü. Saniyeler içinde belirip kaybolan F-35'in görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Rusya'nın füzeler ateşlediği Doğu Akdeniz'de Rus savaş gemileriyle Queen Elizabeth arasında yaklaşık 30 kilometre bulunuyor. NATO güçleri bugün Doğu Akdeniz'den ayrılıp Kızıl Deniz'e doğru hareket edecek. Uçak gemisinin başını çektiği taarruz grubunda ABD'nin The Sullivans destroyeri de bulunuyor. Rus medyası, İngiliz uçak gemisinin karşılanacağını ve bir provokasyon olması halinde anında yanıt verileceğini yazdı. RUS JETLERİ AKDENİZ KIYISINDAKİ ÜSSE İNDİ Mayıs ayında nükleer füze kapasiteli bombardıman uçakları Tu-22M3'leri ilk kez Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne gönderen Putin, bir ay sonra Akdeniz'de yine gövde gösterisi yaptı. Rus ordusuna ait televizyon, yeni nesil hipersonik füzeleri taşıyabilen MiG-31K uçağı ile denizaltı savar Il-38 uçağının da Hmeymim'e iniş yaptığını gösteren görüntüleri ekrana getirdi. YENİ GÖVDE GÖSTERİSİ Habere göre, halihazırda Akdeniz'de bulunan füze gemisi Moskva, fırkateynler Amiral Essen ve Amiral Makarov gemilerine Hmeymim'den kalkış yapacak jetler havadan eşlik edecek. Uzun menzilli Tu-22M3'ler, MiG-31K ve denizaltı savar Tu-142MK jetlerinin Akdeniz semalarında uçuşu sırasında, Rus denizaltıları Stary Oskol ve Rostov-on-Don da Akdeniz'in dibinde seyredecek. HMEYMİM'DE BİR İLK Tu-22M3'ler Mayıs ayı içerisinde Akdeniz üstünde tatbikat yaptı. Güney yönündeki İsrail kıyılarından keskin bir manevra yapan Rus bombardıman jetleri yönünü batıya çevirdi. Akdeniz'deki NATO deniz üslerinin üstünden geçip İtalya açıklarına kadar uçtu. Rusya, Nisan ayı başında el koyduğu Kırım ile Ukrayna sınırına 100 bin kişilik bir ordu yığmış, donanma filolarının kaydırıldığı Karadeniz'de çıkacak bir savaşın korkusu tüm dünyayı sarmıştı. ABD'nin Karadeniz'e savaş gemileri göndereceğini duyurmasıyla Moskova Batılı ülkeler ve NATO'yu tehdit etmiş, Karadeniz'de onlarca savaş uçağı ve savaş gemisinin katılımıyla yakın tarihin en büyük tatbikatına imza atmıştı. Karadeniz'e doğru ilerleyen iki ABD savaş gemisi, Başkan Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin ardından Ege Denizi'ne kadar gelip geri döndü.