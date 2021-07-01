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Türk SİHA'larından Kırım semalarında gövde gösterisi

Ukrayna alanında dünyanın en iyisi olan Türk SİHA'larını kısa süre içinde temin etti. SİHA'lar Kırım'da gövde gösterisi yaptı.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 19:24
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Türk SİHA'larından Kırım semalarında gövde gösterisi

Karadeniz'de zaman zaman yükselen tansiyon bölgedeki ülkeleri güvenlik önlemlerini arttırmaya yönelik arayışlara sevk etti. Bu kapsamda Ukrayna cephesinden yeni bir hamle geldi.

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Türk SİHA'larından Kırım semalarında gövde gösterisi

Alanında en iyisi olan Türk SİHA'ları Kırım'da gövde gösterisi yaptı.

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Türk SİHA'larından Kırım semalarında gövde gösterisi

UKRAYNA'DA BAYRAKTAR ŞOVU
Ukrayna Ordusu envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA, Türkiye dahil 30'dan fazla ülkenin katılımıyla Karadeniz'de başlayan Sea Breeze2021 tatbikatında görüntülendi.

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Türk SİHA'larından Kırım semalarında gövde gösterisi

Ukrayna'nın Türkiye yapımı ileri teknoloji TB2'yi ilk defa bu büyüklükteki bir tatbikatta kullandığı belirtildi.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de devam eden Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2021" hakkında açıklama yaptı.

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Türk SİHA'larından Kırım semalarında gövde gösterisi

Ukraynalı askerlerin Gürcistan, Moldova ve ABD'li deniz piyadeleriyle eğitim aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, "3 aşamalı yapılan taktik eğitimde, askerler kuşatma, pusu ve kritik askeri noktaların ele geçirilmesine yönelik çalışmalar yaptı." denildi.