Türk SİHA'larına boyun eğen Ermenistan yeniden harekete geçti!

Ermenistan, Türk SİHA'ları karşısında ağır bir hezimet aldı. Ülkenin yıllardır oluşturduğu askeri alanlar, savaş planları, mühimmat ve silahları SİHA'lar tarafından tek tek yok edildi. Çaresizlik içinde yenilgiyi kabul eden Ermeni tarafı, yeni bir hamle için kolları sıvadı. Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a karşı ağır bir hezimete uğrayan Ermenistan yeni İHA'ların peşinde. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Rusya'dan Orlan-10 İHA'ları alacağı belirtiliyor. Ermenistan'ın almayı planladığı Rus yapımı Orlan-10 İHA'ları, daha önce Türkiye tarafından düşürülmüştü.