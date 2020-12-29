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Türk SİHA'larına boyun eğen Ermenistan yeniden harekete geçti!

Ermenistan, Türk SİHA'ları karşısında ağır bir hezimet aldı. Ülkenin yıllardır oluşturduğu askeri alanlar, savaş planları, mühimmat ve silahları SİHA'lar tarafından tek tek yok edildi. Çaresizlik içinde yenilgiyi kabul eden Ermeni tarafı, yeni bir hamle için kolları sıvadı. Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a karşı ağır bir hezimete uğrayan Ermenistan yeni İHA'ların peşinde. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Rusya'dan Orlan-10 İHA'ları alacağı belirtiliyor. Ermenistan'ın almayı planladığı Rus yapımı Orlan-10 İHA'ları, daha önce Türkiye tarafından düşürülmüştü.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 11:28
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Türk SİHA'larına boyun eğen Ermenistan yeniden harekete geçti!
Türk SİHA'larına boyun eğen Ermenistan yeniden harekete geçti!
Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a karşı ağır kayıplar veren Ermenistan İHA arayışında. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Rusya'dan Orlan-10 İHA'ları alacağı belirtiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk SİHA'larına boyun eğen Ermenistan yeniden harekete geçti!
Türk SİHA'larına boyun eğen Ermenistan yeniden harekete geçti!

TESLİMAT ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLAYACAK

Ermenistan Savunma Bakanlığı İHA alışverişi için Rusya ile görüşüyor. Teslimatın önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor.

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Türk SİHA'larına boyun eğen Ermenistan yeniden harekete geçti!
Türk SİHA'larına boyun eğen Ermenistan yeniden harekete geçti!

Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusu karşısında büyük bir hezimet yaşamış, ordunun verdiği kayıplar ülkede günlerce süren iç karışıklığa neden olmuştu.

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Türk SİHA'larına boyun eğen Ermenistan yeniden harekete geçti!
Türk SİHA'larına boyun eğen Ermenistan yeniden harekete geçti!

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında İHA ve SİHA kullanımı ile elde ettiği üstünlük dış basında aylarca konuşulmuştu.

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Türk SİHA'larına boyun eğen Ermenistan yeniden harekete geçti!
Türk SİHA'larına boyun eğen Ermenistan yeniden harekete geçti!

10 YILÖNCE ÜRETİLMİŞTİ

Orlan-10 İHA'ları 2010'ların başında geliştirilen ve 2015'te hizmete sunulan, Rus ordusuna ait küçük İHA'lar olarak biliniyor.