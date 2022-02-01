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Haberler Galeri Türk ordusu dünyanın en güçlüleri arasında! Global Firepower açıkladı: İşte 2022 askeri güç listesi

Türk ordusu dünyanın en güçlüleri arasında! Global Firepower açıkladı: İşte 2022 askeri güç listesi

Dünyaca ünlü ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları listesini açıkladı. Türk ordusunun başarısı bir kez daha tasdiklendi. Özellikle yerli ve milli projelerin artmasıyla askeri alanda gücünü de artıran Türkiye, dünya devlerini geride bıraktı. Global Firepower dünyanın en güçlü ordularını gözler önüne serdi. İşte Mehmetçik'in sıralası.

Giriş Tarihi: 01.02.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 14:08
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Türk ordusu dünyanın en güçlüleri arasında! Global Firepower açıkladı: İşte 2022 askeri güç listesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Global Firepower'ın listesinde yükselişini sürdü. ABD'li askeri istatistik sitesi, ülkelerin askeri güçleri bürokratların özellikle diplomaside daha güçlü olmasını sağlıyor. Masada kazanılan çıkarların temeli aslında ülkenin askeri gücüne de bağlı.

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Türk ordusu dünyanın en güçlüleri arasında! Global Firepower açıkladı: İşte 2022 askeri güç listesi

ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güçlü ordularını mercek altına aldı.

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Türk ordusu dünyanın en güçlüleri arasında! Global Firepower açıkladı: İşte 2022 askeri güç listesi

İşte dünyanın en güçlü orduları listesi...

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Türk ordusu dünyanın en güçlüleri arasında! Global Firepower açıkladı: İşte 2022 askeri güç listesi

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Türk ordusu dünyanın en güçlüleri arasında! Global Firepower açıkladı: İşte 2022 askeri güç listesi

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