Türk ordusu dünyanın en güçlüleri arasında! Global Firepower açıkladı: İşte 2022 askeri güç listesi

Dünyaca ünlü ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları listesini açıkladı. Türk ordusunun başarısı bir kez daha tasdiklendi. Özellikle yerli ve milli projelerin artmasıyla askeri alanda gücünü de artıran Türkiye, dünya devlerini geride bıraktı. Global Firepower dünyanın en güçlü ordularını gözler önüne serdi. İşte Mehmetçik'in sıralası.