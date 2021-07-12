Türk İHA'sı Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu! O tarihe dikkat çektiler

Real News haberinde "Bazı askeri çevreler, Türkiye'nin İHA'ları sayesinde Yunanistan'ı izlemesi için Arnavutluk'u bir uydu gibi kullanabileceği endişesini dile getiriyorlar. Arnavutluk neden İHA satın almak istiyor? Herhangi bir ülkeden tehdit mi görüyor? Yoksa herhangi bir ülkeyi gözetlemek mi istiyor? Yunanistan ve İtalya, NATO adına, Arnavutluk'un hava sahasının gözetimini üstlenmiş durumda. Bu da, Arnavutluk hava sahasına herhangi bir ihlal halinde, Yunan savaş uçaklarının gerekli tespit ve taciz işlemini yapacakları anlamına geliyor" ifadesini kullandı.