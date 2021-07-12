12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Türk İHA'sı Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu! O tarihe dikkat çektiler
İHA ve SİHA'lar sınıfının en iyisi olarak birçok ülkenin dikkatini çekti. Sipariş üstüne sipariş alan bu Türk teknolojisi Yunanistan'ın kabusu olmaya devam ediyor. Komşu'da İHA'larla ilgili öne çıkan son gelişme, Yunan tarafının korkusunu birkez daha gözler önüne serdi. Yunan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, insansız hava aracı (İHA) üsleri sayesinde Yunanistan'ı kıskaca almasından endişe ediyor.
Giriş Tarihi: 12.07.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 09:33
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