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Türk İHA'sı Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu! O tarihe dikkat çektiler

İHA ve SİHA'lar sınıfının en iyisi olarak birçok ülkenin dikkatini çekti. Sipariş üstüne sipariş alan bu Türk teknolojisi Yunanistan'ın kabusu olmaya devam ediyor. Komşu'da İHA'larla ilgili öne çıkan son gelişme, Yunan tarafının korkusunu birkez daha gözler önüne serdi. Yunan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, insansız hava aracı (İHA) üsleri sayesinde Yunanistan'ı kıskaca almasından endişe ediyor.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 09:33
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Türk İHA'sı Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu! O tarihe dikkat çektiler

Haftalık Yunan Real News gazetesine göre Yunan Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, İHA üsleri sayesinde Yunanistan'ın etrafında bir çember oluşturma planına karşı alabileceği önlemleri inceliyor.

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Türk İHA'sı Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu! O tarihe dikkat çektiler
Türk İHA’larının Çeşme, Dalaman, KKTC’de Geçitkale ve Libya’dan sonra, şimdi de muhtemelen Arnavutluk’a konuşlanacağını belirten gazete, bu ülkenin 8.2 milyon Euro karşılığında 3 adet İHA satın almayı düşündüğünü yazdı.
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Türk İHA'sı Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu! O tarihe dikkat çektiler

Real News haberinde "Bazı askeri çevreler, Türkiye'nin İHA'ları sayesinde Yunanistan'ı izlemesi için Arnavutluk'u bir uydu gibi kullanabileceği endişesini dile getiriyorlar. Arnavutluk neden İHA satın almak istiyor? Herhangi bir ülkeden tehdit mi görüyor? Yoksa herhangi bir ülkeyi gözetlemek mi istiyor? Yunanistan ve İtalya, NATO adına, Arnavutluk'un hava sahasının gözetimini üstlenmiş durumda. Bu da, Arnavutluk hava sahasına herhangi bir ihlal halinde, Yunan savaş uçaklarının gerekli tespit ve taciz işlemini yapacakları anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

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Türk İHA'sı Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu! O tarihe dikkat çektiler

20 TEMMUZ ENDİŞESİ
Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC'ye yapacağı ziyaret ile ilgili Atina'daki kaygılar doruğa çıktı. To Vima gazetesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti sırasında yapacağı açıklamalar hakkında şu tahminler yürütüldü:

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Türk İHA'sı Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu! O tarihe dikkat çektiler

Maraş kentinin askeri bölge statüsünü kaldırarak, mülk sahibi Rumları, mahkeme (Taşınmaz Mal Komisyonu) yoluyla, Türk yönetimi altında evlerine dönmelerine çağırabilir.