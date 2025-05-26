Trump’tan Putin’e: O’na bir şeyler olmuş tamamen çıldırdı | Kremlin’den yanıt gecikmedi

Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya "durup dururken" füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirterek, "(Putin'in) Her zaman Ukrayna'nın tamamını istediğini söylemiştim sadece bir kısmını değil. Şimdi belki de bu doğru çıkıyor ama eğer bunu yaparsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açar." değerlendirmesinde bulundu.