26 Mayıs 2025, Pazartesi
Trump'tan Putin'e: O'na bir şeyler olmuş tamamen çıldırdı | Kremlin'den yanıt gecikmedi
ABD Başkanı Donald Trump, gereksiz yere birçok kişiyi öldürmekle itham ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tamamen çıldırdığını" söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy'e de sert sözler söyleyen Trump için Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin, Trump'ın sözlerine karşılık "Herkes bugünlerde çok duygusal" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:00