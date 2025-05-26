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Trump'tan Putin'e: O'na bir şeyler olmuş tamamen çıldırdı | Kremlin'den yanıt gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump, gereksiz yere birçok kişiyi öldürmekle itham ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tamamen çıldırdığını" söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy'e de sert sözler söyleyen Trump için Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin, Trump'ın sözlerine karşılık "Herkes bugünlerde çok duygusal" ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:00
Trump’tan Putin’e: O’na bir şeyler olmuş tamamen çıldırdı

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırı düzenlemesinin ardından Putin'in eylemlerini eleştirdi.

Trump’tan Putin’e: O’na bir şeyler olmuş tamamen çıldırdı

Putin ile uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine işaret eden Trump, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor." ifadesini kullandı.

Trump’tan Putin’e: O’na bir şeyler olmuş tamamen çıldırdı

Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya "durup dururken" füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirterek, "(Putin'in) Her zaman Ukrayna'nın tamamını istediğini söylemiştim sadece bir kısmını değil. Şimdi belki de bu doğru çıkıyor ama eğer bunu yaparsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump’tan Putin’e: O’na bir şeyler olmuş tamamen çıldırdı | Kremlin’den yanıt gecikmedi

Trump'tan Zelenskiy'e: Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i de eleştiren Trump, "Başkan Zelenskiy bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bundan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur." açıklamasında bulundu.

Trump’tan Putin’e: O’na bir şeyler olmuş tamamen çıldırdı

Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kendi başkanlık döneminde olsaydı başlamayacağını savunarak, "Bu Zelenskiy, Putin ve (Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın savaşıdır. Ben yalnızca, beceriksizlik ve nefretle başlatılmış bu büyük ve çirkin yangınları söndürmeye yardım ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump’tan Putin’e: O’na bir şeyler olmuş tamamen çıldırdı

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun dün Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Trump’tan Putin’e: O’na bir şeyler olmuş tamamen çıldırdı

Zelenskiy: Ruslar, yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Trump’tan Putin’e: O’na bir şeyler olmuş tamamen çıldırdı

Müttefik ülkelere Rusya'ya baskı yapmaları çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i sadece cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump’tan Putin’e: O’na bir şeyler olmuş tamamen çıldırdı | Kremlin’den yanıt gecikmedi

Kremlin: Herkes çok duygusal

Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı "tamamen delirdi" ifadesi ise Kremlin'e soruldu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD halkına ve Trump'a barış çabalarındaki katkıları için teşekkür ederken, bu süreçte Trump dahil tüm tarafların "duygusal olarak aşırı yüklü" olabileceğini söyledi.

Peskov, "Herkesin duygusal anlamda yüklendiği, kritik bir dönemden geçiyoruz" dedi.