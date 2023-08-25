Trump’ın sabıka fotoğrafı tarihe geçti sosyal medyada alay konusu oldu! Eski ABD başkanı şekilden şekle sokuldu

ABD eski başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarına müdahale ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmış ve hapsi istenmişti. Gözaltındayken sabıka fotoğrafı da dahil olmak üzere tüm işlemleri yapılan Trump, ödediği kefaletle serbest kaldı. Eski ABD başkanı, sabıka fotoğrafıyla gündemi çalkaladı.