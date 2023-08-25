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Haberler Galeri Trump’ın sabıka fotoğrafı tarihe geçti sosyal medyada alay konusu oldu! Eski ABD başkanı şekilden şekle sokuldu

Trump’ın sabıka fotoğrafı tarihe geçti sosyal medyada alay konusu oldu! Eski ABD başkanı şekilden şekle sokuldu

ABD eski başkanı Donald Trump, sabıka fotoğrafıyla gündeme geldi. Sabıka fotoğrafı olan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçen Trump, sosyal medyada alay konusu oldu. Trump'ın trajikomik görüntüsü, kendisine dair gündemi tamamen değiştirdi.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 15:58
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Trump’ın sabıka fotoğrafı tarihe geçti sosyal medyada alay konusu oldu! Eski ABD başkanı şekilden şekle sokuldu

ABD eski başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarına müdahale ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmış ve hapsi istenmişti. Gözaltındayken sabıka fotoğrafı da dahil olmak üzere tüm işlemleri yapılan Trump, ödediği kefaletle serbest kaldı. Eski ABD başkanı, sabıka fotoğrafıyla gündemi çalkaladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trump’ın sabıka fotoğrafı tarihe geçti sosyal medyada alay konusu oldu! Eski ABD başkanı şekilden şekle sokuldu

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Fulton Bölge Hapishanesi, tahliye işlemi sonrası hapishane binasından çıkıp kendi özel uçağına bindikten sonra eski ABD Başkanı'nın tutuklama dosyasına konan sabıka fotoğrafını basınla paylaştı.

Ardından Trump da kendi sosyal medya hesabından "Asla teslim olmayın" ifadeleriyle paylaşıma sundu.

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Trump’ın sabıka fotoğrafı tarihe geçti sosyal medyada alay konusu oldu! Eski ABD başkanı şekilden şekle sokuldu

Fotoğrafta gülümsemeyen Trump'ın, ciddi bir ifade ve çatık kaşlarla doğrudan objektife baktığı görülüyor.

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Trump’ın sabıka fotoğrafı tarihe geçti sosyal medyada alay konusu oldu! Eski ABD başkanı şekilden şekle sokuldu

Fotoğrafta gülümsemeyen Trump'ın, ciddi bir ifade ve çatık kaşlarla doğrudan objektife baktığı görülüyor.

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Trump’ın sabıka fotoğrafı tarihe geçti sosyal medyada alay konusu oldu! Eski ABD başkanı şekilden şekle sokuldu

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Trump'ın bu halini gören çeşitli platformlardaki kullanıcılar Trump'ın fotoğrafının fotoşoplu hallerini paylaştı. İşte o paylaşımlar…