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Trump’ın sabıka fotoğrafı tarihe geçti sosyal medyada alay konusu oldu! Eski ABD başkanı şekilden şekle sokuldu
ABD eski başkanı Donald Trump, sabıka fotoğrafıyla gündeme geldi. Sabıka fotoğrafı olan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçen Trump, sosyal medyada alay konusu oldu. Trump'ın trajikomik görüntüsü, kendisine dair gündemi tamamen değiştirdi.
Giriş Tarihi: 25.08.2023 15:58Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 15:58