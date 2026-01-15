Trump’ın “ilhak” çıkışı NATO’yu sarstı! Avrupa orduları Grönland’a asker gönderiyor

CNN International'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı gerekirse zorla ilhak edebileceğine yönelik açıklamaları, NATO içinde benzeri görülmemiş bir krize yol açtı. Tehditlerin ardından Almanya, Fransa, İsveç ve Norveç başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, ABD'ye açık bir mesaj niteliğinde Grönland'a asker sevkiyatına başladı.

CNN International'ın aktardığına göre Trump, dünyanın en büyük adası olan Grönland'ı ABD kontrolüne alma hedefini gizlemedi. Cuma günü petrol yöneticileriyle düzenlediği basın toplantısında Trump, "İsteseler de istemeseler de Grönland konusunda bir şey yapacağım" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, NATO'nun en güçlü üyesinin, ittifak bünyesindeki başka bir toprağı ilhak etme ihtimalini açıkça dillendirmesi anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu durum, NATO'nun kuruluş felsefesini temelden sarsan bir gelişme.

DANİMARKA'DAN SERT UYARI: BÖYLE BİR SALDIRI NATO'YU FİİLEN BİTİRİR Grönland'ın savunmasından sorumlu olan Danimarka, Trump'ın açıklamalarına karşı net bir tavır aldı. Danimarka yönetimi, Grönland'a yönelik olası bir saldırının NATO'nun fiilen sonu anlamına geleceği uyarısında bulundu. Danimarka Savunma Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, NATO müttefikleriyle "yakın iş birliği içinde" Grönland'daki askeri varlığın genişletileceğini duyurdu.

AVRUPA ORDULARI SAHAYA İNİYOR: ASKER SEVKİYATI BAŞLADI CNN International'a göre Almanya, İsveç, Fransa ve Norveç, bu hafta itibarıyla Grönland'a asker gönderme kararı aldı. Almanya, Danimarka'nın daveti üzerine 13 kişilik bir askeri keşif timini Perşembe günü Grönland'a gönderiyor. Berlin yönetimi bu görevi "ortak keşif ve değerlendirme misyonu" olarak tanımladı. İsveç, Danimarka'nın talebiyle sayısı açıklanmayan askeri personeli bölgeye sevk etti. Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamasına göre "Operation Arctic Endurance" adlı tatbikata katılıyor. Macron, "İlk Fransız askeri birlikleri yolda, devamı gelecek" dedi. Norveç ise iki savunma personelini Grönland'a gönderdiğini doğruladı.