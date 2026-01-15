CANLI YAYIN
Trump'ın "ilhak" çıkışı NATO'yu sarstı! Avrupa orduları Grönland'a asker gönderiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

CNN International'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı gerekirse zorla ilhak edebileceğine yönelik açıklamaları, NATO içinde benzeri görülmemiş bir krize yol açtı. Tehditlerin ardından Almanya, Fransa, İsveç ve Norveç başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, ABD'ye açık bir mesaj niteliğinde Grönland'a asker sevkiyatına başladı.

CNN International'ın aktardığına göre Trump, dünyanın en büyük adası olan Grönland'ı ABD kontrolüne alma hedefini gizlemedi. Cuma günü petrol yöneticileriyle düzenlediği basın toplantısında Trump, "İsteseler de istemeseler de Grönland konusunda bir şey yapacağım" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, NATO'nun en güçlü üyesinin, ittifak bünyesindeki başka bir toprağı ilhak etme ihtimalini açıkça dillendirmesi anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu durum, NATO'nun kuruluş felsefesini temelden sarsan bir gelişme.

DANİMARKA'DAN SERT UYARI: BÖYLE BİR SALDIRI NATO'YU FİİLEN BİTİRİR

Grönland'ın savunmasından sorumlu olan Danimarka, Trump'ın açıklamalarına karşı net bir tavır aldı. Danimarka yönetimi, Grönland'a yönelik olası bir saldırının NATO'nun fiilen sonu anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Danimarka Savunma Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, NATO müttefikleriyle "yakın iş birliği içinde" Grönland'daki askeri varlığın genişletileceğini duyurdu.

AVRUPA ORDULARI SAHAYA İNİYOR: ASKER SEVKİYATI BAŞLADI

CNN International'a göre Almanya, İsveç, Fransa ve Norveç, bu hafta itibarıyla Grönland'a asker gönderme kararı aldı.

Almanya, Danimarka'nın daveti üzerine 13 kişilik bir askeri keşif timini Perşembe günü Grönland'a gönderiyor. Berlin yönetimi bu görevi "ortak keşif ve değerlendirme misyonu" olarak tanımladı.

İsveç, Danimarka'nın talebiyle sayısı açıklanmayan askeri personeli bölgeye sevk etti.

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamasına göre "Operation Arctic Endurance" adlı tatbikata katılıyor. Macron, "İlk Fransız askeri birlikleri yolda, devamı gelecek" dedi.

Norveç ise iki savunma personelini Grönland'a gönderdiğini doğruladı.

ARKTİK'TE KRİTİK TATBİKAT: OPERATION ARCTIC ENDURANCE

Avrupa ülkelerinin gönderdiği askerlerin, Danimarka öncülüğünde düzenlenecek Operation Arctic Endurance tatbikatı kapsamında görev yapacağı bildirildi. Tatbikatın, Arktik bölgesinde artan jeopolitik gerilimler nedeniyle özel önem taşıdığı vurgulanıyor.

CNN'e göre NATO ülkelerinin birbirlerinin topraklarında tatbikat yapması olağan olsa da, zamanlama ve siyasi mesaj açısından bu sevkiyatlar "olağanüstü bir dayanışma göstergesi" olarak değerlendiriliyor.

ABD'NİN GRÖNLAND'DAKİ ASKERİ VARLIĞI ZATEN MEVCUT

Haberde, ABD'nin Grönland'daki Pituffik Uzay Üssü'nde hâlihazırda yaklaşık 150 Amerikan askerinin konuşlu olduğu hatırlatılıyor. Ancak Avrupa'nın son hamlesi, Washington'a yönelik doğrudan bir denge ve caydırıcılık mesajı olarak okunuyor.

"NATO'DA BİR NATO ÜLKESİNE SALDIRI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, ABD'nin Grönland'a saldırma ihtimalini "tamamen varsayımsal" olarak nitelendirdi. Poulsen, "Bir NATO ülkesinin başka bir NATO ülkesine saldırması son derece düşük bir ihtimal" dedi.

WASHINGTON'DA KRİTİK GÖRÜŞMELER AMA SONUÇ YOK

CNN International'ın aktardığına göre, Avrupa'nın asker sevkiyatlarıyla eş zamanlı olarak Danimarkalı ve Grönlandlı yetkililer, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Washington'da görüştü.

Bu görüşmelerden saatler önce Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Grönland'ı kontrol etmesinden daha azı kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Grönland'ın ABD kontrolüne geçmesinin NATO'yu daha güçlü kılacağını savundu.

"TEMEL GÖRÜŞ AYRILIĞI SÜRÜYOR"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, görüşmelerin "açık ve yapıcı" geçtiğini ancak temel bir görüş ayrılığının devam ettiğini açıkladı. Tarafların, önümüzdeki haftalarda toplanacak üst düzey bir çalışma grubu kurma konusunda anlaştığı belirtildi.

KANADA VE FRANSA'DAN DİPLOMATİK HAMLE: KONSOLOSLUK AÇILIYOR

Gerginlik yalnızca askeri değil, diplomatik alana da yansıdı.

Kanada, Grönland'ın başkenti Nuuk'ta konsolosluk açacağını duyurdu. Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Danimarka ve Grönland'ın egemenliğine "tam destek" mesajı verdi.

Fransa ise 6 Şubat'ta Nuuk'ta konsolosluk açacak. Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Reuters'a göre ABD'ye Grönland'a yönelik tehditlerini durdurma çağrısı yaptı.

"BU BİR TEHDİT, DURMALI"

Barrot, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "Bir NATO üyesine saldırmak ABD'nin çıkarlarına bile aykırıdır. Bu tür bir baskı ve tehdit kesinlikle sona ermeli" ifadelerini kullandı.

