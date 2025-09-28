Trump’ın Gazze planı Filistin devletine aralık kapı mı? 21 maddelik planda öne çıkan detaylar neler?

Filistin devletine aralık kapı

Washington Post'un haberine göre planın son bölümlerinde yer alan ifadelerde, "tüm kalkınma ve siyasi reformlar tamamlandığında, Filistin halkının arzusu olan Filistin Devleti için güvenilir bir yol oluşabilir" deniliyor.

Bu cümle, ABD'nin resmi bir belgede ilk kez Filistin devletine doğrudan referans vermesi anlamına geliyor.