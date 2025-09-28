28 Eylül 2025, Pazar
Trump'ın Gazze planı Filistin devletine aralık kapı mı? 21 maddelik planda öne çıkan detaylar neler?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki Gazze'ye yönelik konuşması ve iki devletli çözüm çağrısının ardından 11 ülke, İsrail vahşetinin karşısında Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Gazze'de ateşkese yönelik 21 maddelik barış planı da Filistin devletine aralık kapı bırakıyor.
Giriş Tarihi: 28.09.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 14:21